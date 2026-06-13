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Mundial 2026

Tabla de posiciones: Qatar hace historia y deja el Grupo B del Mundial 2026 igualado

El cuadro de Medio Oriente hizo historia al sumar su primer punto en un Mundial. Lo hizo gracias al conservadurismo de los suizos.

Por Jose Arias

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Los cataríes celebran.
© Getty ImagesLos cataríes celebran.

Grupo B del Mundial 2026 con su primera jornada ya jugada. Al empate entre Canadá y Bosnia Herzegovina, se sumó este sábado el duelo entre Qatar y Suiza, en San Francisco.

Era un duelo en el que se pensaba que Suiza podría desarrollar un fútbol aplanador ante los cataríes. No obstante, pese a la clara superioridad europea, el anfitrión del Mundial pasado consiguió cerrarse bien y crear, incluso, alguna oportunidad frente al arco defendido por Gregor Kobel.

Pero, claro, había cierto abismo entre ambos combinados y esto parecía ser decisivo. Suiza no podía transcribir su superioridad al marcador y creían que bastaría con un ajustado 1-0.

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Pero, no funcionó el conservadurismo suizo. Qatar, sobre el final, empató el duelo, gracias a un tanto de Boualem Koukhi (90+4′). Esto le da cierta tranquilidad a Canadá, que quiere disfrutar de un gran Mundial en casa.

Es por esto que el Grupo B queda igualado totalmente. Suiza queda a la espera de Bosnia Herzegovina para el duelo de la segunda fecha de la primera fase. Ese partido se jugará el próximo jueves 18 de junio, a las 15.00 horas de Chile.

Por otro lado, Canadá jugará ante Qatar, ese mismo jueves, pero a las 18.00 horas. Lo lindo es que cualquier resultado en esos partidos deja abierto el Grupo de cara a la última fecha.

Embolo celebró el 1-0 de Suiza | Getty Images

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