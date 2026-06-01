Los suizos no estaban ni cerca de ser cabezas de serie, pero cayeron en un grupo aparentemente accesible. ¿Pasarán de fase?

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: A-Team, Rossocrociati (Cruces rojas), Nati (Selección Nacional)

Ranking FIFA: 19°

Grupo en el Mundial: B (Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Suiza se clasificó al Mundial 2026 tras ganar de forma inmaculada el Grupo B de las Eliminatorias de la UEFA. Allí, no perdió ningún partido y se posicionó por encima de Kosovo, Eslovenia y Suecia.

Además, los suizos hicieron otra gracia: lograron clasificar habiendo concedido apenas dos goles. Uno de ellos en la goleada propinada a Suecia (4-1) y otro en el empate ante Kosovo de visita (1-1).

Calendario y estadios en los que juega

Qatar vs. Suiza (sábado 13 de junio, 15:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (jueves 18 de junio, 15:00 hrs. SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Suiza vs. Canadá (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros de viaje durante la Fase de Grupos: 2.280 kms. (San Francisco-Los Ángeles-Vancouver).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 51,2%

Llegar a cuartos de final: 26,7%

Llegar a semifinales: 10,5%

Llegar a la final: 5,3%

Ser campeón: 1,5%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Según la IA de Google, Gemini, el Grupo B está diseñado “para la frialdad suiza”. Con esto, las Inteligencia Artificial quiere decir que los helvéticos no son un equipo que golee o que pase la máquina a sus rivales, pero que es eficiente y que será líder grupal en este Mundial 2026.

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Además, ratificó que pasará la instancia de dieciseisavos de final, cayendo finalmente en octavos, por culpa de la “barrera psicológica”. “Es su techo de cristal histórico”, señala la IA, que cree que, de todas formas, serán eliminados en un alargue o en penales.

El plantel de Suiza

Porteros:

– Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

– Yvon Mvogo (Lorient)

– Marvin Keller (Borussia Mönchengladbach)

Defensores:

– Manuel Akanji (Inter de Milán)

– Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

– Ricardo Rodríguez (Real Betis)

– Silvan Widmer (Mainz 05)

– Aurél Amenda (Eintracht Frankfurt)

– Eray Cömert (Valencia)

– Miro Muheim (Hamburgo)

– Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

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Mediocampistas:

– Granit Xhaka (Sunderland)

– Remo Freuler (Bologna)

– Denis Zakaria (AS Monaco)

– Michel Aebischer (Pisa)

– Djibril Sow (Sevilla)

– Ardon Jashari (Milan AC)

– Johan Manzanbi (Friburgo)

Delanteros y Extremos:

– Breel Embolo (Stade Rennais)

– Dan Ndoye (Nottingham Forest)

– Ruben Vargas (Sevilla)

– Zeki Amdouni (Burnley)

– Noah Okafor (Leeds United)

– Christian Fassnacht (Young Boys)

– Cedric Itten (Fortüna Dusseldorf)

Jugador estrella: Granit Xhaka

Xherdan Shaqiri y Yann Sommer dejaron el equipo suizo y, por ende, dejaron la responsabilidad en otras estrellas, como Granit Xhaka. El jugador, de padres albanokosovares, es el dueño absoluto de los tiempos en la Selección de Suiza, donde se ha erigido como uno de los líderes.

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Con 33 años y experiencia previa en citas mundialistas, Xhaka ha ido perdiendo su explosividad, pero tiene una capacidad posicional, al estilo Valderrama, que hace que siempre esté en el lugar preciso, sin hacer grandes recorridos.

A esto se le suma una gran capacidad de tiro. Desde las piernas de Xhaka salen bombazos que han provocado más de una alegría a la Selección de Suiza. Y cómo no, si es el jugador que más veces ha defendido los colores de la cruz helvética.

Xhaka celebrando con la camiseta de su selección | Getty Images

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Jugador a seguir: Dan Ndoye

Cuando sus compañeros necesitan darle otro color al partido, agitarlo y cambiar el ritmo, acuden a Dan Ndoye. El delantero del Nottingham Forest es una especie de “anarquía controlada” en un relojito suizo que no se desordena, ni se despeina.

Para seguir con las metáforas, Ndoye es, además, una verdadera navaja suiza. Su polifuncionalidad hace que pueda jugar como extremo clásico, como carrilero o como segundo delantero, acompañando a Embolo.

Ndoye es un jugador que ya ha demostrado su calidad, anotándole, por ejemplo, a Alemania en la Eurocopa, en un sorpresivo empate 1-1. Pese a esto, ahora viene con la escuela del Bologna a cuestas (su club anterior), donde se dedicó no solamente a ser un agente ofensivo, sino también aprendió el oficio del repliegue defensivo. Esta nueva cualidad lo puede llevar a otro nivel en el combinado helvético.

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Técnico: Murat Yakin

Murat Yakin fue defensor en sus tiempos de jugador profesional. Esto hace que, en su calidad de DT, arme los equipos partiendo desde atrás. Esto hace que la premisa básica del “Relojito suizo” sea el orden total. Si no se tiene el control, los helvéticos se agrupan en el bloque medio-bajo y generan una presión asfixiante.

Esa es una de las cualidades del DT, que, pese a esta premisa, es conocido por su capacidad camaleónica. ¿Qué queremos decir con esto? Yakin es capaz de adaptar el esquema al rival, sin perder la identidad del equipo. Orden, orden y más orden… pero con cierta flexibilidad previa.

Su consagración en la banca suiza vino en la Eurocopa 2024, donde los helvéticos alcanzaron los cuartos de final. También fue un punto decisivo en otro punto: la gestión de egos. Se habló de serios problemas en el camarín, sobre todo con Granit Xhaka, pero, finalmente, el DT suizo los resolvió de forma privada y elegante, ganándose el aprecio del camarín.

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Posible 11

Mejor participación de Suiza en los Mundiales

El Mundial de 1954 pasaba de la fase de grupos directamente a los cuartos de final. Sin embargo, esa es la mejor participación de Suiza en un Mundial, al haber quedado eliminada ante Austria, en un partido tenístico (7-5), que es el cono más goles registrados en una Copa del Mundo.

En la era más moderna, Suiza no ha vuelto a reeditar aquel éxito. Aunque, es un equipo que habitualmente clasifica a octavos de final, instancia a la que clasifica constantemente desde 2006 (salvo en Sudáfrica 2010), no ha sabido traspasar esa barrera.

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Jugador histórico destacado: Stéphane Chapuisat

Es verdad que la Selección de Suiza amplió su grandeza en el Siglo XXI. Pero, para transformarse en un equipo de temer antes pasó por un proceso. Y, podríamos decir, que ese comienza con la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, con el gran Stéphane Chapuisat como estandarte.

Si hablamos de Chappi, nos referimos a un delantero sumamente dinámico, inteligente y con una técnica exquisita, que consiguió devolver la alegría a todo un país con su zurda mágica. De hecho, en Estados Unidos 1994 marcó un importante gol ante Rumania, que puso a los suizos en los octavos de final.

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Su carrera la hizo mayoritariamente en Alemania, donde tuvo su peak de rendimiento en el Borussia Dortmund. Allí, fue parte del sorpresivo equipo que derrotó a la Juventus en la final de la Champions League.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Suiza?

Algo difícil de hacer: atacar a Suiza por el centro. La columna vertebral helvética es uno de sus puntos más fuertes, con un Akanji de gran nivel y un Xhaka que es líder y amo del mediocampo.

Si bien el esquema del 4-3-3 fue el elegido para mostrar el sistema táctico de Suiza (fue el que se utilizó en su amistoso ante Alemania de marzo 2026), lo cierto es que los helvéticos tienen la capacidad de reestructurarse tácticamente si el partido lo pide. De hecho, Ndoye puede jugar de mediapunta, Ricardo Rodríguez cerrarse y así. Orden y flexibilidad, mezcla que puede parecer paradójica, pero que es la propuesta de Yakin.

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Si bien es un equipo que nunca se achica, Suiza cuenta con un problema primordial: la falta de un “killer”. Con esto queremos decir que los helvéticos no tienen un delantero goleador, a lo que se podría sumar una “Xhaka-dependencia”, pues cuando el jugador del Sunderland no está fino, el cuadro de la cruz pierde su capacidad sorpresiva.

Por otro lado, Ricardo Rodríguez, de salida impecable y buen pie, tiene el mismo problema que algunos laterales de otros países, como Mauricio Isla. Si bien es impecable en la visión y generación de juego, el ida y vuelta ya no es lo suyo, debido a la edad, por lo que puede generar vacíos defensivos que contrarrestan cualquier orden pretendido.

ver también Todo lo que debes saber sobre Bosnia Herzegovina en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak de los Rossocrociati

Suiza es la única selección que ha sido eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol en contra. Pasó en Alemania 2006, cuando quedaron fuera tras superar la fase de grupos sin goles encajados en su portería y se toparon con Ucrania, selección que los sacó del Mundial desde la tanda de los penales.

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Y, ojo, que ese mismo récord triste es más penoso aún. Si queremos echar sal sobre la herida, la Selección de Suiza se transformó, en esa misma tanda de penales ante Ucrania, en el único equipo que ha fallado todos sus tiros en una definición desde los doce pasos en un Mundial.

Otro dadito raro de Suiza tiene que ver con su situación migratoria. Además de tener tres idiomas oficiales, en el camarín helvético conviven futbolistas con distintos orígenes, como Ricardo Rodríguez (padre español y madre chilena) o el ya nombrado Granit Xhaka. Es por esto que se hace difícil para el técnico pensar en un único idioma para las instrucciones, las que suelen ser dadas tanto en alemán, como en francés. ¡Oh là là!

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez tienen servida la mesa de la historia. Ambos jugadores están a nada de implementar un nuevo récord en Suiza, al convertirse en los futbolistas helvéticos con más partidos en un Mundial. Por el momento, están ambos igualados con Xherdan Shaqiri, con doce encuentros. Además, igualarían al delantero (y a Valon Behrami) en disputar cuatro mundiales seguidos.

Ricardo Rodríguez a nada de ser un hombre récord en Suiza | Getty Images

El otro gran récord que puede lograr Suiza es pasar a cuartos de final. En la era moderna del fútbol mundial nunca lo han logrado en una Copa del Mundo y, de hecho, no lo consiguen hace 72 años. Aunque, sólo superando los dieciseisavos de final ya harán historia, pues conseguirían ponerse en octavos de final por cuarta vez consecutiva.

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