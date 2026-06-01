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Mundial 2026

México desata polémica con nómina para Mundial 2026: Usa a Chespirito como IA

La Federación de ese país utilizó la voz del fallecido actor y creador del "Chavo del 8" para anunciar los convocados por Javier Aguirre para la cita planetaria.

Por Alfonso Zúñiga

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Chespirito presentó nómina de México para el Mundial 2026.
© Getty ImagesChespirito presentó nómina de México para el Mundial 2026.

La selección de México, uno de los tres países organizadores del Mundial 2026, presentó su lista definitiva de 26 futbolistas para buscar romper con “la maldición del quinto partido”. Sin embargo, la presentación de la misma causó polémica.

A través de sus redes oficiales, la Federación exhibió un video donde muestra paisajes, personas y los jugadores que serán parte de la cita planetaria. Lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la voz de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito.

Es que México utilizó la expresión vocal del actor, fallecido en el año 2014, con Inteligencia Artificial para dar el discurso. Más allá de las quejas en redes sociales, la pieza contó con la autorización de la familia del creador, quienes agradecieron por esta acción.

Los fanáticos en Redgol debaten sobre los favoritos y las cuotas más atractivas para sus apuestas mundial.

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La nómina de México para el Mundial 2026

ARQUEROS

  • Guillermo Ochoa – AEL Limassol (CHP)
  • Raúl Rangel – Chivas
  • Carlos Acevedo – Santos Laguna
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DEFENSAS

  • Israel Reyes – América
  • Jesús Gallardo – Toluca
  • Jorge Sánchez – PAOK (GRE)
  • Mateo Chávez – AZ Alkmaar (NED)
  • César Montes – Lokomotiv (RUS)
  • Johan Vásquez – Genoa (ITA)
  • Edson Álvarez – Fenerbahce (TUR)

MEDIOCAMPISTAS

  • Erik Lira – Cruz Azul
  • Gilberto Mora – Xolos de Tijuana
  • Álvaro Fidalgo – Betis (ESP)
  • Obed Vargas – Atlético de Madrid (ESP)
  • Orbelín Pineda – AEK Atenas (GRE)
  • Luis Chávez – Dinamo Moscú (RUS)
  • Roberto Alvarado – Chivas
  • Luis Romo – Chivas

DELANTEROS

  • Armando Gutiérrez – Chivas
  • Guillermo Martínez – Pumas UNAM
  • Alexis Vega – Toluca
  • Santiago Giménez – AC Milan (ITA)
  • Raúl Jiménez – Fulham (ING)
  • Julián Quiñones – Al Qadisiyah (ARB)
  • César Huerta – Anderlecht (BEL)
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¿Cuándo juegan los aztecas?

  • México vs. Sudáfrica / Jueves 11 de junio / 15:00 horas / Estadio Azteca en Ciudad de México
  • México vs. Corea del Sur / Jueves 18 de junio / 21:00 horas / Estadio Akron de Guadalajara
  • Chequia vs. México / Miércoles 24 de junio / 21:00 horas / Estadio Azteca en Ciudad de México
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