La Federación de ese país utilizó la voz del fallecido actor y creador del "Chavo del 8" para anunciar los convocados por Javier Aguirre para la cita planetaria.

La selección de México, uno de los tres países organizadores del Mundial 2026, presentó su lista definitiva de 26 futbolistas para buscar romper con “la maldición del quinto partido”. Sin embargo, la presentación de la misma causó polémica.

A través de sus redes oficiales, la Federación exhibió un video donde muestra paisajes, personas y los jugadores que serán parte de la cita planetaria. Lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la voz de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito.

Es que México utilizó la expresión vocal del actor, fallecido en el año 2014, con Inteligencia Artificial para dar el discurso. Más allá de las quejas en redes sociales, la pieza contó con la autorización de la familia del creador, quienes agradecieron por esta acción.

Los fanáticos en Redgol debaten sobre los favoritos y las cuotas más atractivas para sus apuestas mundial.

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La nómina de México para el Mundial 2026

ARQUEROS

Guillermo Ochoa – AEL Limassol (CHP)

(CHP) Raúl Rangel – Chivas

Carlos Acevedo – Santos Laguna

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DEFENSAS

Israel Reyes – América

Jesús Gallardo – Toluca

Jorge Sánchez – PAOK (GRE)

Mateo Chávez – AZ Alkmaar (NED)

César Montes – Lokomotiv (RUS)

Johan Vásquez – Genoa (ITA)

Edson Álvarez – Fenerbahce (TUR)

MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira – Cruz Azul

Gilberto Mora – Xolos de Tijuana

Álvaro Fidalgo – Betis (ESP)

Obed Vargas – Atlético de Madrid (ESP)

Orbelín Pineda – AEK Atenas (GRE)

Luis Chávez – Dinamo Moscú (RUS)

Roberto Alvarado – Chivas

Luis Romo – Chivas

DELANTEROS

Armando Gutiérrez – Chivas

Guillermo Martínez – Pumas UNAM

Alexis Vega – Toluca

Santiago Giménez – AC Milan (ITA)

Raúl Jiménez – Fulham (ING)

Julián Quiñones – Al Qadisiyah (ARB)

César Huerta – Anderlecht (BEL)

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