¿La maldición de Argentina? México es goleado 5-0 y dice adiós al Mundial Sub 17 tras burla del “Chavo del 8”

Tras responderles con cánticos de Chespirito a los trasandinos, los aztecas cayeron estrepitosamente y dijeron adiós a la cita.

Por Nelson Martinez

Un nuevo capitulo en la rivalidad se vivió en Qatar.
Una eterna rivalidad mundialera este 2025 tuvo dos polémicos capítulos en sus fuerzas juveniles. Se trata de Argentina y México, equipos que tuvieron cruces directos en los recientes torneos.

Primero fue el Mundial Sub 20 de Chile, donde la Albiceleste eliminó a los aztecas inapelablemente y con parlante incluido se burlaron a la salida de camarines. Ahí, al ritmo del Chavo del 8 festejaron sus jugadores.

Pero el combo de vuelta llegaría rápidamente. En el Mundial Sub 17 que aún se juega en Qatar, el Tricolor se vengó y sacó del torneo a los trasandinos vía penales, donde también cantaron temas de Chespirito. Pero la alegría duraría poco.

México es goleado y es eliminado del Mundial Sub 17

México cayó goleado sin piedad por 5-0 ante Portugal y dijo adiós al Mundial Sub 17, en octavos de final. El equipo azteca no vio una y se despidió entre lágrimas de la cita.

Las redes sociales argentinas rápidamente festinaron con el descalabro mexicano, que tras la burla a su selección juvenil quedaron eliminados en la siguiente ronda. Por su parte, Portugal se anotó como firme candidato al torneo.

Junto a los lusos, figuran en cuartos Italia y Burkina Faso, el sorprendente conjunto que viene de sacar del Mundial a Alemania. Por su parte, aún siguen con vida en octavos elencos como Marruecos, Brasil y Francia.

México fue el último equipo latinoamericano en despedirse de la cita Sub 17 de Qatar, en una polémica participación que tuvo una vez un enfrentamiento candente con Argentina.

