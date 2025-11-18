Una eterna rivalidad mundialera este 2025 tuvo dos polémicos capítulos en sus fuerzas juveniles. Se trata de Argentina y México, equipos que tuvieron cruces directos en los recientes torneos.

Primero fue el Mundial Sub 20 de Chile, donde la Albiceleste eliminó a los aztecas inapelablemente y con parlante incluido se burlaron a la salida de camarines. Ahí, al ritmo del Chavo del 8 festejaron sus jugadores.

Pero el combo de vuelta llegaría rápidamente. En el Mundial Sub 17 que aún se juega en Qatar, el Tricolor se vengó y sacó del torneo a los trasandinos vía penales, donde también cantaron temas de Chespirito. Pero la alegría duraría poco.

México es goleado y es eliminado del Mundial Sub 17

México cayó goleado sin piedad por 5-0 ante Portugal y dijo adiós al Mundial Sub 17, en octavos de final. El equipo azteca no vio una y se despidió entre lágrimas de la cita.

Tweet placeholder

Las redes sociales argentinas rápidamente festinaron con el descalabro mexicano, que tras la burla a su selección juvenil quedaron eliminados en la siguiente ronda. Por su parte, Portugal se anotó como firme candidato al torneo.

Publicidad

Publicidad

Junto a los lusos, figuran en cuartos Italia y Burkina Faso, el sorprendente conjunto que viene de sacar del Mundial a Alemania. Por su parte, aún siguen con vida en octavos elencos como Marruecos, Brasil y Francia.

México fue el último equipo latinoamericano en despedirse de la cita Sub 17 de Qatar, en una polémica participación que tuvo una vez un enfrentamiento candente con Argentina.