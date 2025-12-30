Es tendencia:
Fútbol Internacional

Arquero de Concepción parte al equipo sensación del fútbol argentino a jugar Copa Sudamericana

El Conce sufrió una dura pérdida de refuerzo que había llegado como estrella, pero que las lesiones truncaron su participación.

Por Nelson Martinez

El Conce es el equipo sensación en este mercado.
No cabe duda que Deportes Concepción es el equipo que más se ha movido en el reciente mercado de pases. Las múltiples llegadas de figuras han hecho que los hinchas lo llamen “Lilácticos” e ilusionan con su regreso a Primera.

Pero esta vez tocó sufrir una baja de peso. Es que tras haber llegado como figura en 2025, popular arquero argentino deja el León de Collao y vuelve a su país: se trata de Gastón Gómez, quien tuvo una magra campaña con los guantes lilas.

“Chila” arribó como refuerzo de renombre al Conce, sin embargo las lesiones le pasaron la cuenta. “Terminó el entrenamiento, se va al área médica y queda bloqueado con su espalda”, dijo el DT Patricio Almendra, sobre la larga para del meta este año.

De Concepción a jugar Sudamericana en Argentina

Gastón “Chila” Gómez ya dejó Deportes Concepción y rápidamente abrochó nueva casa en su natal Argentina. Se trata del Deportivo Riestra, elenco de gran campaña este año y que jugará por primera vez la Copa Sudamericana.

“El arquero llegaría a préstamo desde Racing por un año, luego de jugar un semestre en Deportes Concepción, de la segunda división de Chile”, informó el medio local Olé.

A falta de la firma, “Chila” Gómez deja atrás una terrible campaña en el Conce. Acusaciones de sobrepeso en su arribo y múltiples lesiones mermaron su chance de ser titular.

En los lilas jugó por última vez el 29 de agosto, en el triunfo 4-1 ante Santiago Morning. De ahí en más no fue citado y en algunos duelos integró la banca, tras sus problemas con lesiones.

