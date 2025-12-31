Ni Colo Colo ni La Serena: Alexander Oroz reaparece con otra camiseta del fútbol chileno

Es prácticamente un hecho. Alexander Oroz no seguirá siendo jugador de Colo Colo una vez que este miércoles 31 de diciembre finalice oficialmente su contrato con el Cacique.

Si bien en Blanco y Negro buscaron renovar con el futbolista formado en la Casa Alba, finalmente no se llegó a un acuerdo y, de esta manera, el delantero emigrará de Macul de forma definitiva por primera vez en su carrera.

Aunque las últimas informaciones apuntan a que el “Flecha” tendría todo avanzado para fichar por Deportes La Serena, manteniéndose así en Primera División de cara a la temporada 2026, este miércoles reapareció en redes sociales con una llamativa historia de Instagram.

El ex delantero de Deportes Iquique apareció junto a varios amigos disputando una última ‘pichanga’ del año, destacando eso sí, él mismo al vestir la camiseta de Santiago Wanderers, club al que no ha defendido oficialmente, pero cuya imagen generó de inmediato comentarios y especulaciones entre los hinchas, justo en un momento en que su futuro aún no está completamente definido.

Oroz sorprendió con la camiseta de Santiago Wanderers. (Foto: Instagram @aleoroz__)

Ahora solo resta esperar qué ocurrirá con el todavía joven atacante de cara a la temporada 2026, año en el que buscará volver a tener protagonismo en el fútbol chileno, tras varias campañas con un rol secundario en el elenco popular. La última, en particular, fue especialmente compleja, marcada por lesiones y molestias físicas que incluso lo llevaron al quirófano.

Durante el 2025, Alexander Oroz alcanzó a disputar nueve partidos oficiales, entre Torneo Nacional y Copa Chile, en los que anotó tres goles y entregó una asistencia, cerrando así una etapa irregular en el conjunto albo y quedando a la espera de definir su nuevo desafío en el fútbol chileno.