El mercado de fichajes de la temporada 2026 a nivel internacional tiene a un chileno como protagonista, quien suma a la lista interesados en querer quedarse con sus servicios.

Así al menos lo reveló el periodista especialista en fichajes, Nicolo Schira, quien en sus redes sociales sumó nuevos aspirantes para sumar a Darío Osorio tras su gran año en el Midtjylland de Dinamarca.

Luego de que en algún momento se habló del seguimiento que le viene haciendo el Bayern Munich, ahora también son cuadros de la Bundesliga los que se ponen a la fila.

Se trata del Borussia Dortmund, además del Hertha Berlín los dos clubes que son apuntados por el reportero que tienen al jugador formado en Universidad de Chile en sus carpetas.

El gran presente de Darío Osorio en Dinamerca.

ver también Doble premio a Darío Osorio reactiva interés en la Premier League: “Fantástica técnica y regate”

Osorio en la mira del Borussia Dortmund y Hertha Berlín

Fue en las redes sociales del citado periodista que apuntó sobre los nuevos interesados en Darío Osorio, quien brilla en Dinamarca como el mejor extremo derecho de su torneo.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, no es novedad que desde otros países en Europa lo tengan en su radar, de manera que pueda dar un gran salto en su carrera deportiva, esta vez con dirección a Alemania.

“Borussia Dortmund y Hertha Berlín han mostrado interés en el extremo de Midtjylland Dario Osorio (nacido en 2004)”, destacó el periodista en sus plataformas digitales.

Esto abre la oportunidad de que el jugador de la selección chilena pueda seguir escalando en Europa, donde a los 21 años es la carta nacional más exportable del mercado extranjero.

Publicidad

Publicidad

ver también Juntos como en U. de Chile: el emotivo reencuentro entre Darío Osorio y Lucas Assadi

Revisa detalles: