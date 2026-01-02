Darío Osorio es hoy una de las principales joyas del fútbol chileno en el extranjero. El joven atacante ha tenido una destacada temporada en el Midtjylland de Dinamarca, lo que le ha permitido despertar el interés de varios clubes del llamado Viejo Continente.

En las últimas horas, se supo qué los equipos alemanes Borussia Dortmund y Hertha Berlín han seguido de cerca al extremo nacional. Sin embargo, ahora se suma un nuevo interesado desde Europa y que, además, tiene un vínculo reciente con el fútbol chileno.

Se trata del Bologna, actualmente 7° en la Serie A de Italia y quien recientemente envió a préstamo a Joaquín Sosa a Colo Colo. Según informó el medio italiano Il Resto del Carlino, el conjunto dirigido por Vincenzo Italiano busca reforzar su plantel ante una eventual salida de piezas importantes.

Darío Osorio suma al Bologna como nuevo club interesado para este mercado. (Foto: Elaborado con IA)

En ese escenario, el nombre de Osorio aparece como una alternativa concreta. El citado medio señala que, si se concreta la salida del argentino Benjamín Domínguez, cuyo representante ya mantiene conversaciones con clubes como Lyon y River Plate, Bologna iría por el chileno como su posible reemplazo.

“Si las conversaciones se transforman en ofertas, el Bologna buscará un nuevo extremo. Les gusta el chileno Darío Osorio (21 años), del Midtjylland, protagonista de seis goles y ocho asistencias hasta la fecha, aunque también ha despertado el interés de la Bundesliga”, consignaron.

Eso sí, Osorio no es la única opción que maneja el cuadro italiano. En caso de concretarse la salida del argentino, Bologna también sigue a Ousmane Camara, Oskar Pietuszewski y Bogdan Kostic.

El precio de Darío Osorio en el mercado europeo

Lo cierto es que una eventual salida de Darío Osorio no será sencilla ni económica. El chileno es una de las figuras del Midtjylland, sublíder de la liga danesa y protagonista también en la UEFA Europa League, sumando seis goles y ocho asistencias en 29 partidos en la temporada.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el delantero tiene actualmente una tasación de 10 millones de euros y contrato vigente con el club danés hasta el 30 de junio de 2028.

