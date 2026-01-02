Es tendencia:
Chile vs. Países Bajos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Kings League 2026

La nómina de Chile fue presentada vía streaming por Shelao y Arturo Vidal estará presente en el evento.

Por Franccesca Arnechino

Chile dirá presente en la Kings Cup World Nations Brasil 2026.
© Instagram.com/kingsleagueChile dirá presente en la Kings Cup World Nations Brasil 2026.

En los próximos días comienza la Kings League World Cup 2026, un torneo de fútbol 7que destaca por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.

La competencia reunirá a 20 selecciones de distintas partes del planeta, con potencias y equipos emergentes como Brasil, Argentina, España, México, Países Bajos, Italia, Japón, Alemania y Chile.

El equipo chileno dirá presente con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, quienes liderarán a La Roja en este innovador certamen.

¿Cuándo juega Chile en la Kings League? Horario y dónde ver

Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 15:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO.

Estas son las señales según tu cableoperador:

Canal 13

Abierto

  • 13 (Santiago)
TDT

  • 13.1 (Santiago)
  • 8.1 (Arica)
  • 8.1 (Iquique)
  • 13.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (Copiapó)
  • 13.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 9.1 (Monte Patria)
  • 8.1 (San Felipe-Los Andes)
  • 9.1 (La Calera-Quillota)
  • 8.1 (Gran Valparaíso)
  • 10.1 (San Antonio)
  • 8.1 (Rancagua)
  • 5.1 (San Fernando)
  • 8.1 (Talca)
  • 13.1 (Chillán)
  • 5.1 (Gran Concepción)
  • 10.1 (Angol)
  • 4.1 (Temuco)
  • 9.1 (Villarrica)
  • 12.1 (Valdivia)
  • 9.1 (Osorno)
  • 13.1 (Puerto Montt)
  • 6.1 (Coyhaique)
  • 9.1 (Punta Arenas)

Cable

  • VTR: 22/713
  • DirecTV: 152/1152
  • Movistar: 122/813
  • Claro: 56/556
  • Zapping: 22
  • TuVes HD: 58
  • Entel: 67
  • Mundo: 17/517
  • GTD/Telsur: 22/28/813
¿Cuándo juega Chile? Fixture y horarios de La Roja en la Kings World Cup Nations 2026

Próximos partidos de Chile en la Kings League

  • Fecha 2: Chile vs. Marruecos
    • Miércoles 7 de enero – 17:00 horas (Chile)
  • Fecha 3: Chile vs. Colombia
    • Domingo 11 de enero – horario por confirmar

La organización del certamen definió que esta novedosa selección chilena, que cuenta entre sus nombres destacados con Mathías Vidangossy y Matías Donoso, enfrentará en el Grupo A a Países Bajos, selección que tendrá como figura al ex Real Madrid Wesley Sneijder, además de Marruecos y Colombia, elenco liderado por James Rodríguez.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya
Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

