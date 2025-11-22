Un entretenido partido de exhibición se celebra este sábado 22 de noviembre en el Bicentenario de La Florida. Ya que en un duelo conmemorativo a los 25 años de la medalla de plata de Sidney 2000, varios jugadores de aquel plantel, encabezados por Iván Zamorano, enfrentarán a una mixtura de jugadores de la ‘Generación Dorada’ de La Roja, entre ellos aparecen Matías Fernández, Esteban Paredes, Jean Beausejour y mucho más.

Gran encuentro que reúne una gran cantidad de talento y nostalgia, convirtiéndose en un espectáculo idóneo para ir con la familia a disfrutar del talento de grandes históricos de la selección.

Para quienes no estén en la capital o no puedan acudir al recinto de La Florida, les tenemos una gran noticia, debido a que este encuentro irá en vivo y sin costo alguna por televisión abierta. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de Chile histórico?

El enfrentamiento que reúne a diversas figuras de la selección chilena contra el equipo olímpico que obtuvo el bronce en Sídney 2000 se celebra este sábado 22 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La transmisión del evento, en tanto, estará a cargo de la señal de TV abierta de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Digital:

11.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Adicionalmente, estará disponible de forma online, en vivo y completamente GRATIS a través de la plataforma MiCHV y el canal de Youtube de CHV.

Los jugadores que dirán presente en el evento ‘Rojo Histórico’:

Entre los nombres confirmados para este evento, aparecen Iván Zamorano, Esteban Paredes, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Jaime Valdés, Reinaldo Navia, Sebastián González, David Pizarro, Jean Beausejour, Waldo Ponce, Pedro Reyes, Mauricio Pinilla, Patricio Ormazábal, Cristián Álvarez, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Fabián Orellana, Manuel Ibarra, José Rojas, Nicolás Peric, Claudio Maldonado, Héctor Tapia, Jaime Valdés, Pablo Contreras, Rafael Olarra, David Henríquez y Marcos González.

Venta de entradas para el evento Rojo Histórico

Aún quedan disponible entradas para ver en vivo el evento Rojo Histórico de la selección chilena. Están a la venta a través del sistema Puntoticket con precios que van desde la GRATUIDAD en niños hasta $17.250 en tribuna Pacífico.