Colo Colo está en plena lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026, tras una paupérrima campaña que aún lo mantiene fuera de zona de cualquier torneo internacional. Por lo mismo, Fernando Ortiz debe estar completamente enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera posible, sin embargo, de forma paralela ha comenzado a planificar lo que será el próximo año.

En ese contexto, se dio a conocer cuatro nombres a los que el “Tano” les habría dado el visto bueno para iniciar contactos de cara al mercado de fichajes de la temporada 2026. Eso sí, hay que poner atención: son solo opciones, lo que significa que algunos de ellos comparten posición en la cancha y no necesariamente se hará un esfuerzo por los cuatro jugadores.

ver también “Lo que hablamos…”: Fernando Ortiz filtra la última charla con Esteban Pavez en Colo Colo

Los cuatro nombres que Fernando Ortiz sigue para Colo Colo 2026

De acuerdo con la información publicada por el medio partidario Dale Albo, tras la evaluación hecha por Ortiz a la plantilla colocolina, el estratega argentino buscaría reforzar tanto la zona defensiva como la ofensiva del conjunto ‘Popular’. Para ello, ya baraja los siguientes nombres: