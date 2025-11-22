Colo Colo está en plena lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026, tras una paupérrima campaña que aún lo mantiene fuera de zona de cualquier torneo internacional. Por lo mismo, Fernando Ortiz debe estar completamente enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera posible, sin embargo, de forma paralela ha comenzado a planificar lo que será el próximo año.
En ese contexto, se dio a conocer cuatro nombres a los que el “Tano” les habría dado el visto bueno para iniciar contactos de cara al mercado de fichajes de la temporada 2026. Eso sí, hay que poner atención: son solo opciones, lo que significa que algunos de ellos comparten posición en la cancha y no necesariamente se hará un esfuerzo por los cuatro jugadores.
Los cuatro nombres que Fernando Ortiz sigue para Colo Colo 2026
De acuerdo con la información publicada por el medio partidario Dale Albo, tras la evaluación hecha por Ortiz a la plantilla colocolina, el estratega argentino buscaría reforzar tanto la zona defensiva como la ofensiva del conjunto ‘Popular’. Para ello, ya baraja los siguientes nombres:
- Stefan Medina, colombiano de 33 años, quien puede desempeñarse como lateral derecho y defensa central. Actualmente, juega en Monterrey de México, equipo donde ya fue dirigido por Ortiz.
- El segundo nombre también proviene del fútbol mexicano, aunque es uruguayo. Se trata de Sebastián Cáceres, defensor central de 26 años y actual jugador del América. Si bien no ha tenido mucha continuidad, su principal obstáculo es el alto valor de su pase (alrededor de 5 millones de euros).
- Otra alternativa es Bruno Valdez, paraguayo de 33 años y zaguero central. Pertenece a Boca Juniors, aunque actualmente milita en Cerro Porteño. Su gran ventaja es que termina contrato con ambas instituciones a fines de 2025, por lo que quedará con el pase en su poder y podría negociar directamente con Colo Colo.
- Finalmente, el citado medio añade el nombre de Juan Otero, extremo colombiano del Sporting de Gijón, de la segunda división española. A sus 30 años, registra pasos por el fútbol colombiano, argentino, francés y mexicano, donde jugó por Santos Laguna y América, coincidiendo también con el estratega albo.