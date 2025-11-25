Gustavo Quinteros llegó sobre el final del torneo a un Independiente que estaba a los porrazos, por lo que ahora inicia su mandato desde cero con miras al 2026. Ahí, ya alista el plantel para pelear el campeonato.

Es que el ex DT de Colo Colo sabe lo que es gritar campeón en el fútbol argentino, donde en 2024 se coronó monarca con Vélez. Por eso, quiere irse a la segura con viejos conocidos en el Rojo.

Es ahí donde al otro lado de la cordillera avisan el primer movimiento del entrenador desde Avellaneda. Con pasado albo, uno de sus regalones ya fue contactado para calzarse la camiseta del Rojo.

Se mueve rápido Gustavo Quinteros en el mercado

Desde Argentina revelaron que Gustavo Quinteros inició contactos y quiere sí o sí a Agustín Bouzat en Independiente. El zurdo milita en Vélez, donde lo dirigió tras también tenerlo al mando en Colo Colo.

Agustin Bouzat en Vélez Sarsfield /Getty Images

Según el medio partidario “Muy Independiente”, el periodista Nelson Lafit informó que “el pedido vino directamente del DT del Diablo Rojo, que conoce muy bien al futbolista”.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, no la tiene fácil el ex entrenador albo, ya que Bouzat tiene contrato con Vélez Sarfield hasta diciembre de 2026. Sin embargo, “desde el Rojo de Avellaneda ya hubo un primer contacto con su entorno”.

ver también Gustavo Quinteros se acuerda de Colo Colo en su presentación como DT de Independiente: “Me pasó mucho ahí”

Agustín Bouzat fue campeón el 2022 con Gustavo Quinteros en Colo Colo, mismo plato que se repitió el 2024 en el fútbol argentino, con Vélez. Por eso, el DT va con todo por su fichaje en Independiente.