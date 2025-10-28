Colo Colo fue el equipo que defendió en Chile este zurdo mediocampista que hoy es figura en Argentina. De hecho, es el capitán de Vélez Sarsfield, donde tuvo un gran punto en común con los albos: fue dirigido por Gustavo Quinteros, el mismo entrenador que visó su contratación en el Cacique.

En una entrevista con Clank! Agustín Bouzat recordó cómo se fraguó ese préstamo al Eterno Campeón. “Estaba de extremo derecho con Luca Orellano compitiendo. Asomaba Juli Fernández. Conocía la idiosincrasia del club, la prioridad la tienen los chicos. Sentía que no tenía el lugar. Por ahí no el que quería tener”, admitió el Chiqui en la entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky.

“Era esto: alternaba y sabía que los chicos lo estaban haciendo muy bien. Quería seguir jugando y sentía que la posibilidad de ir a Colo Colo, con lo que representa en Chile, sería bueno para mí”, recapituló Bouzat, quien también tuvo un paso por Defensa y Justicia y otro por Boca Juniors.

Por cierto, el Chiqui llegó al Monumental como reemplazante de Pablo Solari. Pero su situación cambió drásticamente en Pedrero. “Gustavo Quinteros en Chile me lleva como extremo. Los primeros seis meses juego ahí. Empieza el segundo año, tuvimos algunas lesiones”, expresó el polifuncional jugador.

Agustín Bouzat anotó ante Coquimbo el día que el Colo Colo de Quinteros se consagró campeón en 2022. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Me pone de lateral volante por la izquierda con línea de 3 por la lesión del lateral. Se recuperó, volvió a jugar. Estaba Carlitos Palacios de extremo izquierdo. Sacaba diferencias, tiene una calidad terrible. Y me toca empezar a no jugar”, recordó Agustín Bouzat.

Carlos Palacios y Gustavo Quinteros, dos que fueron claves en la transformación del Chiqui Bouzat. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Fue campeón en Colo Colo, es referente en Vélez de Argentina y quiere… ¿volver a Chile?

Bouzat recuerda su drástico cambio en Colo Colo que lo tiene de figura en Argentina

El paso de Bouzat por Chile lo hizo conocer a fondo Colo Colo y adaptarse a una posición donde hoy brilla en Vélez Sarsfield de Argentina. Ahí comparte la zona media con el chileno Claudio Baeza, quien se erigió como indiscutido desde el arribo de Guillermo Barros Schelotto a la dirección técnica del Fortín.

Publicidad

Publicidad

“Muchas veces hacíamos amistosos entre semana y me ponía de volante central o de doble 5. Volvemos a esto de la versatilidad. Me gustaba conocer otras posiciones. Cada vez que me proponían eso lo tomaba como un desafío”, aseguró el Chiqui Bouzat.

Agustín Bouzat en acción ante Universidad de Chile. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Sabía que en Colo Colo debía sumarle cosas a su juego si pretendía tener oportunidades. “Es muy potente el cambio, es una realidad. Tuve que analizar bastante”, manifestó el zurdo, quien militó en los albos desde mediados de 2022 hasta fines de 2023.

Publicidad

Publicidad

El Chjiqui Bouzat fue clave en los dos últimos títulos de Vélez Sarsfield. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“Por lo menos esos primeros partidos donde Gustavo, ya en Vélez, me empieza a utilizar ahí. Había momentos que estábamos sin “5” cuando jugaba con Ordóñez. El Chavo Desábato y Gustavo me ayudaron bastante a eso, a ser un jugador más posicional. Uno internaliza, escucha, habla con compañeros”, cerró Agustín Bouzat, hoy un mediocampista que intenta mirar el juego de Maxi Perrone del Como de Italia para mejorar.