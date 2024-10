Una apuesta triple es una forma bastante arriesgada de realizar una parlay, o apuesta combinada, en las apuestas deportivas. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la apuesta triple, sus ventajas y las estrategias para realizar una apuesta triple de la mejor manera posible.

¿Qué una apuesta triple en las apuestas deportivas?

La apuesta triple es una de las muchas apuestas combinadas que existen en las casas de apuestas deportivas que operan en Chile. Básicamente, es una jugada donde se combinan tres pronósticos al mismo tiempo y en un mismo boleto de apuestas para poder maximizar las ganancias con un solo importe.

Para que sea exitosa, los tres resultados deben darse de acuerdo al pronóstico realizado. De lo contrario, la apuesta se pierde en el caso de que se den sólo dos resultados, sólo uno, o que no se de ninguno.

Por ejemplo, tomemos como referencia la fecha del fútbol chileno del fin de semana del 29 de septiembre de 2024. Concretamente, los partidos de Deportes Copiapó vs Palestino, Deportes Iquique vs Universidad de Chile y Universidad Católica vs Unión Española. Si apostamos que ganarán Palestino, U. de Chile y U. Católica en una apuesta triple, el ejercicio sería el siguiente: 2.18 * 1.91 * 2.07 = 8.61.

Esa cuota sería a la que se le apostarían $10.000 CLP, por lo que, en el caso que se den todos los resultados, ganarás un total de $86.100 CLP. Pero si se dan dos de tres, o menos, perderás toda la apuesta.

El fútbol es uno de los deportes ideales para realizar apuestas triples porque se pueden combinar resultados.

Cabe destacar que la apuesta simple está disponible en todos los deportes a disposición de la casa de apuestas que prefieras. Así como se puede realizar una apuesta triple en fútbol, también se puede realizar en básquetbol, tenis, fútbol americano o la disciplina que desees. Incluso se pueden combinar dos o más deportes para realizar una apuesta triple, pero el principio sigue siendo el mismo.

¿Cómo funciona la apuesta triple ?

Si ya sabes como funciona la apuesta triple, ahora te entregamos el paso a paso de cómo realizarla en algún operador de apuestas deportivas que opere en Chile. Para este caso en particular, utilizaremos Betano. El paso a paso des el siguiente:

Ingresa a la página del sitio de apuestas deportivas Betano con tu nombre de usuario y contraseña. En caso de no estar registrado, completa el proceso de registro.

con tu nombre de usuario y contraseña. En caso de no estar registrado, completa el proceso de registro. A continuación, busca en el menú principal e ingresa a la sección de deportes. En el margen izquierdo, tendrás disponible un listado con las disciplinas deportivas y también los eventos destacados de ese día. Escoge el deporte en el que quieras apostar.

y también los eventos destacados de ese día. Escoge el deporte en el que quieras apostar. Selecciona la competencia de tu interés, el mercado y las cuotas.

Sobre el margen derecho aparecerá el ticket de apuestas. Allí debes indicar el monto que querrás apostar.

Una vez que hayas realizado la primera apuesta, repite el proceso con las siguientes dos jugadas que quieras añadir al boleto de apuestas.

Revisa que la selección de apuesta y el monto sean los correctos, y luego realiza la apuesta. El último paso es esperar el desenlace de la apuesta, donde para ganar, se tienen que dar los tres resultados.

Estrategias en la apuesta triple

Realizar una apuesta triple es algo que puede tener un grado de complejidad bastante alto por el hecho de que se tienen que acertar los tres pronósticos para que se pueda ganar la apuesta. Así, no sorprende que existan algunas estrategias que permitan intentar minimizar los riesgos o maximizar las ganancias al momento de realizar una apuesta triple. Te presentamos algunas estrategias que puedes aplicar al momento de realizar una apuesta triple.

Apuesta sólo en los deportes en los que tengas un nivel alto de conocimiento y, en lo posible, realiza apuestas deportivas donde conozcas los equipos involucrados en el partido. A mayor información que manejes, más altas son tus posibilidades de ganar, sobre todo porque se necesita que los tres pronósticos se den para ganar la apuesta.

y, en lo posible, realiza apuestas deportivas donde conozcas los equipos involucrados en el partido. A mayor información que manejes, más altas son tus posibilidades de ganar, sobre todo porque se necesita que los tres pronósticos se den para ganar la apuesta. Verifica las cuotas y el monto a apostar cada vez que vayas a realizar una apuesta triple, independiente de la casa de apuestas deportivas en la que realices tus jugadas. Una cuota errónea puede impactar bastante en la jugada, ya que las tres cuotas en cuestión se multiplican para calcular las ganancias.

a apostar cada vez que vayas a realizar una apuesta triple, independiente de la casa de apuestas deportivas en la que realices tus jugadas. Una cuota errónea puede impactar bastante en la jugada, ya que las tres cuotas en cuestión se multiplican para calcular las ganancias. Juega de manera responsable.

Mejores casas de apuestas deportivas para hacer una apuesta triple

La posibilidad de realizar una apuesta triple está presente en la mayoría de las casas de apuestas deportivas en Chile. A continuación, te presentamos una lista con tres de los operadores más importantes de Chile en los cuáles puedes realizarla.

Conclusión

En conclusión, las apuestas triples pueden ser una buena de forma de generar ingresos y aumentar tu bankroll de apuestas deportivas de manera rápida y eficiente. Sin embargo, también es una estrategia algo riesgosa, ya que se deben acertar los tres pronósticos para que se gane la apuesta. Saber escoger una estrategia y conocer los deportes en los que se está apostando en una buena forma de que el realizar apuestas triples sea un camino productivo en las apuestas deportivas.

Preguntas frecuentes

¿Es recomendado jugar una apuesta triple siendo principiante?

No. Se debe tener un conocimiento acabado de las apuestas simples antes de intentar jugar una planilla combinada.

¿En qué casas de apuestas deportivas se puede realizar una apuesta triple?

Todas las casas de apuestas que operan en Chile permiten la posibilidad de realizar una apuesta triple. Algunas de las casas de apuestas deportivas más populares en Chile son Betano, bet365 y 1xBet.

¿En qué deportes se puede realizar una apuesta triple?

La apuesta triple se puede realizar en el deporte que tú desees, desde fútbol y tenis hasta baloncesto o incluso MMA. Cabe destacar que también puedes escoger más de un deporte para realizar este tipo de jugadas.

¿Se puede realizar una apuesta triple en vivo?

Sí, se pueden realizar una apuesta triple en vivo. Sin embargo, la complejidad de esta jugada es bastante mayor porque requiere mucho conocimiento previo y depende demasiado del desarrollo del partido para que el pronóstico se cumpla.