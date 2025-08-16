Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Las pifias a Arturo Vidal que marcaron el mal clásico con Colo Colo

El King salió bajo pifias del estadio Monumental, donde los hinchas se dividieron por su bajo desempeño en el clásico.

Por Cristián Fajardo C.

Arturo Vidal se retiró con pifias del Monumental.
Arturo Vidal se retiró con pifias del Monumental.

Fue en el minuto 58 cuando el técnico Jorge Almirón mandó al banco de suplentes a Arturo Vidal, cuando Colo Colo era goleado por 4-1 ante Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Un bajísimo partido y un duelo que le estaba pasando por encima, fue clave para que el entrenador argentino decidiera sacarlo y decidir el ingreso de Francisco Marchant.

Pero fue en la salida de la cancha del estadio Monumental cuando los hinchas comenzaron con las pifias de recriminación, donde, testigos en el estadio estaban divididos.

Todo, porque algunos precisan que era porque no les gustó el cambio, mientras que otros fue para recriminar el rendimiento mostrado por Vidal en un partido para el olvido.

Vidal se retiró con críticas de los hinchas.

Vidal se retiró con críticas de los hinchas.

¿Fue para Fernando De Paul? El canto de la barra de Colo Colo tras los condoros ante la UC

ver también

¿Fue para Fernando De Paul? El canto de la barra de Colo Colo tras los condoros ante la UC

¿Pifias por el cambio o el rendimiento?

Las pifias se tomaron el estadio Monumental al momento en que Arturo Vidal salió de la cancha cuando el marcador iba en contra por 4-1 ante Universidad Católica, lo que llamó la atención.

Publicidad

Si bien ni al propio King le gustó el momento de la sustitución para seguir remando dentro de la cancha, su bajo nivel fue fundamental para darle descanso al referente.

Pero las pifias de los hinchas se pelearon entre el rendimiento y la recriminación contra Almirón, que ahora tendrá una dura jornada si termina por goleada el resultado ante la UC.

Revisa el video:

Publicidad
Lee también
Los jugadores de Colo Colo hablan de la salida de Almirón
Colo Colo

Los jugadores de Colo Colo hablan de la salida de Almirón

¡10 años! La UC anuncia duros castigos por incidentes en el Claro Arena
Universidad Católica

¡10 años! La UC anuncia duros castigos por incidentes en el Claro Arena

¡Enciende la cima! Así queda la tabla tras el Colo Colo vs. UC
Chile

¡Enciende la cima! Así queda la tabla tras el Colo Colo vs. UC

Almirón confirmó lo que todos sospechan de su futuro en Colo Colo
Colo Colo

Almirón confirmó lo que todos sospechan de su futuro en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo