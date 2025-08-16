Fue en el minuto 58 cuando el técnico Jorge Almirón mandó al banco de suplentes a Arturo Vidal, cuando Colo Colo era goleado por 4-1 ante Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Un bajísimo partido y un duelo que le estaba pasando por encima, fue clave para que el entrenador argentino decidiera sacarlo y decidir el ingreso de Francisco Marchant.

Pero fue en la salida de la cancha del estadio Monumental cuando los hinchas comenzaron con las pifias de recriminación, donde, testigos en el estadio estaban divididos.

Todo, porque algunos precisan que era porque no les gustó el cambio, mientras que otros fue para recriminar el rendimiento mostrado por Vidal en un partido para el olvido.

Vidal se retiró con críticas de los hinchas.

¿Pifias por el cambio o el rendimiento?

Las pifias se tomaron el estadio Monumental al momento en que Arturo Vidal salió de la cancha cuando el marcador iba en contra por 4-1 ante Universidad Católica, lo que llamó la atención.

Si bien ni al propio King le gustó el momento de la sustitución para seguir remando dentro de la cancha, su bajo nivel fue fundamental para darle descanso al referente.

Pero las pifias de los hinchas se pelearon entre el rendimiento y la recriminación contra Almirón, que ahora tendrá una dura jornada si termina por goleada el resultado ante la UC.

