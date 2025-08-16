Un duro clásico está viviendo Colo Colo ante Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera, donde en el primer tiempo el más criticado fue Fernando de Paul.

Los albos se fueron al descanso por un marcador abajo de 3-1, donde lo más llamativo fueron los errores del portero, donde los hinchas no le dejan pasar al ex Universidad de Chile.

Por lo mismo, fue un llamativo canto el que comenzó a sonar desde la Garra Blanca, donde aludían a su eterno archirrival, que dejó pensativo a los espectadores en el Monumental.

“El que no salta es un chuncho….” decía el canto de los seguidores de los albos en la Ruca, que vino justo tras los condoros del portero con paso en la U y que ahora le quitan el piso.

De Paul no ha tenido buen desempeño en el clásico. Foto: Andres Pina/Photosport

La canción contra la U en el Monumental

Una jornada para el olvido está teniendo Fernando De Paul en el arco de Colo Colo, donde están siendo goleado por Universidad Católica en el clásico en el Monumental.

Por eso, a muchos les llamó la atención que los hinchas cantaron canciones en contra de la U, cuando su equipo va perdiendo, donde algunos lo relacionaron con el pasado del portero.

Algo que quedó en la duda para los espectadores en el Monumental, que viven una jornada llena de errores para su cuadro en el torneo, donde están quedando todos en deuda.

