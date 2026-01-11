Además de Javier Méndez: Filtran fecha clave para la llegada los últimos refuerzos de Colo Colo

Colo Colo busca sus últimos refuerzos para cerrar el plantel 2026. Con las salidas de Vicente Pizarro, Salomón Rodríguez y Alan Saldivia, el Cacique tiene nuevas plazas a solventar. Por lo que urge la llegada de nombres nuevos.

De momento, el principal fichaje es Javier Méndez. El central uruguayo de 31 años tiene vía libre para dejar Peñarol y todo apunta a que será el nuevo defensa de Fernando Ortiz. Por lo que haría dupla con su compatriota Joaquín Sosa.

ver también La manda de Javier Méndez, inminente refuerzo de Colo Colo: 100 kilómetros de pedaleo y un regalo especial

El tema que resta ahora es la aprobación del directorio de ByN. Lo que está contemplado para este lunes 12 de enero en la reunión extraordinaria que se realizará en el Estadio Monumental.

Según el periodista Ramiro Aranda, el Cacique pagará una cifra cercana a los 500 mil dólares por la carta de Méndez. Tras recibir el anhelado visto bueno, el jugador viajará al país para sumarse a la pretemporada que realizan los albos en el complejo deportivo del Sifup.

Tweet placeholder

El nuevo delantero de Colo Colo

El tema es que está semana no tan solo se definiría la llegada de Javier Méndez. Al central uruguayo también se suma elegir al nuevo delantero que luchará por el puesto de titular con Javier Correa.

Publicidad

Publicidad

ver también Sufre Ortiz: la razón por la que Colo Colo se aleja de su plan B para la delantera

De momento, el primer candidato es Damián Pizarro que hace días suena en el Monumental. Pero ahora también la opción de Maximiliano Romero. El delantero que estuvo en 2025 en O’Higgins, no tiene espacio en Argentinos Juniors y por lo mismo, ve con buenos ojos una nueva aventura en el Cacique.

Encuesta¿Qué te parecen los refuerzos de Colo Colo? ¿Qué te parecen los refuerzos de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se definen los últimos refuerzos del Cacique, Fernando Ortiz sigue preparando lo que será el equipo que buscará ganar la Liga de Primera en el 2026. Para ello tendrá más de un encuentro para encontrar el equipo ideal.

Publicidad

Publicidad

El primer partido del año 2026 para Colo Colo será por la Serie Río de la Plata ante Olimpia este 15 de enero. Tras ello, se mide frente a Alianza Lima el 18 de enero y cierra su participación contra Peñarol el 21 de enero. Todos los encuentros se jugarán a las 21:00 horas y serán transmitidos por Disney+.