Si bien la billetera no está muy llena, en Colo Colo quieren seguir dando que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique aseguró al último refuerzo en defensa y ahora va por un 9, donde tendrá que apelar a un plan B.

Con todo listo para el arribo de Javier Méndez, los hinchas están muy atentos a quién será el próximo centrodelantero. Damián Pizarro está en negociaciones pero no es del gusto de Fernando Ortiz, quien ya avisó el nombre que quiere: Carlos Lucumí.

El técnico había pedido a Robert Morales, pero su traspaso confirmado a Pumas obliga al Cacique a pensar en alternativas. Es ahí donde el atacante colombiano de 25 años asoma como carta, aunque con una situación que tiene todo frenado.

La negociación que frena el arribo de Carlos Lucumí a Colo Colo

Carlos Lucumí es el centrodelantero en el que Colo Colo pone la mira para reforzarse de cara al 2026. El atacante colombiano y que milita en el Alianza Valledupar de su país es del gusto de Fernando Ortiz, pero tiene un problema no menor para sentarse a conversar.

Colo Colo busca a Carlos Lucumí, pero traerlo no será nada de fácil. Foto: A. Valledupar.

Según reveló DaleAlbo, en el Estadio Monumental se han plantado firme en su estrategia de negociación, la que apuesta por préstamos con opción de compra. Esto no es algo que estén dispuestos a aceptar en el elenco del cafetalero y así lo dejaron claro tiempo atrás.

Carlos Ferreira, presidente del Alianza Valledupar, dijo semanas atrás que cualquier club que quiera llevarse al goleador deberá aceptar sus condiciones. Esas no son otras que negociar con lo que ellos y el propio jugador quieran, lo que pone freno a todo. “Hay mucho interés. Si no nos dan lo que el club y el jugador estiman, no hay ninguna posibilidad de negociación“, dijo.

Este escenario deja en veremos el arribo de Carlos Lucumí a Colo Colo. Más allá de que Fernando Ortiz necesita un 9 que le meta presión a Javier Correa tras la salida de Salomón Rodríguez, lo cierto es que por ahora el único que se ha acercado más es Damián Pizarro, al que no pidió.

Quedará esperar para ver cómo es que en el Estadio Monumental negocian por el goleador colombiano. Con una carta avaluada en 800 mil euros según Transfermarkt, habrá que romper el chanchito de un equipo que no tiene plata para darse lujos.

Colo Colo sigue buscando un nuevo centrodelantero y Carlos Lucumí es el elegido por ahora. El Cacique deberá definir los próximos pasos si es que quiere asegurar al artillero y así olvidarse de los problemas que tuvo en el 2025 en ese puesto.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Lucumí en 2025?

Carlos Lucumí interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 22 partidos oficiales con Alianza Valledupar en la temporada 2025. En ellos aportó con 10 goles y no tuvo asistencias en los 1.273 minutos que estuvo dentro de la cancha.