Colo Colo está en la búsqueda de un atacante y uno de los nombres que manejaba era Robert Morales. Sin embargo, este terminó firmando por Pumas de la UNAM.

Los Albos encaran el 2026 sin competencias internacionales por delante, por lo que el gran objetivo es ganar la Liga de Primera. Aprendiendo de los errores del tormentoso 2025, saben que necesitan un delantero confiable para luchar nuevamente por el título.

No viene a Colo Colo y firma en Pumas

Colo Colo tuvo serios problemas en ataque en la temporada pasada, donde Salomón Rodríguez estuvo muy lejos de las expectativas. Alexander Oroz sufrió de variadas lesiones y Marcos Bolados con Javier Correa alternaron buenas y malas.

ver también No tiene mucho más Fernando Ortiz: el 11 titular de Colo Colo 2026 con sus dos refuerzos

Por lo anterior, la delantera es una de las zonas a reforzar en los Albos. Entre los nombres que manejaba Daniel Morón, director deportivo, estaba el de Robert Morales. El atacante cuenta con interesantes antecedentes que lo hacían una buena opción.

El paraguayo de 26 años comenzó su carrera en Olimpia, pero tras cruzar la vereda y fichar en Cerro Porteño, dio el gran salto en 2023 al fichar en Toluca de México. Además, Morales también registra pasos por la selección de su país.

Pese a sus buenos antecedentes, Robert Morales no llegará a Colo Colo. El guaraní finalmente fue fichado por Pumas de la UNAM, donde disputará al Clausura 2026 de la Liga MX. De esta manera, en Macul pierden a una nueva alternativa en el mercado.

Publicidad

Publicidad

En los últimos días los Albos sufrieron la gravísima lesión de Marcos Bolados, quien se perderá gran parte del año debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por ahora, la única incorporación en delantera es el regreso de Cristián Zavala de su préstamo en Coquimbo Unido.