Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz en el mercado de fichajes

El objeto de deseo del entrenador de los albos tiene avanzadas conversaciones para ser el nuevo delantero de Pumas de México.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo sigue buscando fichajes.
Colo Colo empieza a vivir días más que importantes de cara a su futuro inmediato, porque está siendo protagonista en el mercado de fichajes con ventas y opciones de contrataciones.

Blanco y Negro está muy cerca de cerrar dos importantes negocios, puesto que Alan Saldivia se acerca a Vasco da Gama y Vicente Pizarro ultima detalles para firmar por Rosario Central.

Además, el Cacique busca contratar al delantero que llegue a reemplazar a Salomón Rodríguez, que parte a Montevideo City Torque, y no hay buenas noticias para ese puesto en Macul.

Se cae la llegada de Robert Morales a Colo Colo

El 9 que desea el entrenador Fernando Ortiz para Colo Colo es el paraguayo Robert Morales, sin embargo, es casi imposible que arribe al estadio Monumental.

El ariete guaraní, que viene de marcar apenas tres goles en el pasado Torneo de Apertura de la Liga MX, donde su equipo Toluca fue campeón, tiene todo listo para seguir en el fútbol azteca.

Robert Morales se queda en México. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El periodista especializado en fichajes César Luis Merlo dio a conocer en su canal de Youtube que Morales no vendrá a Colo Colo, porque tiene un avanzado acuerdo para fichar como cedido en Pumas de la UNAM.

De esta forma, Colo Colo se queda sin el 9 que desea y todo apunta a que se tendrá que conformar con el regreso de Damián Pizarro, quien no es considerado por Le Havre de Francia.

