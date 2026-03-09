Un fin de semana para el olvido vivió Piero Maza. El juez FIFA del fútbol chileno fue viral en redes sociales por las críticas a controvertidos cobros en la Liga de Primera, tanto como réferi y en el VAR.

El primero llegaría desde el sistema de revisión por video, donde en El Teniente Cristián Cuevas agredió con un evidente codazo a Francisco González en el O’Higgins vs U Católica. Maza estaba en el VAR y no llamó al juez Juan Lara.

Al final del mismo partido, Clemente Montes tuvo un arrebato contra su compañero Matías Palavecino al quitarle un tiro libre. Nuevamente Maza no llamó al juez tras evidente agresión entre los mismos cruzados.

Así reaccionó Piero Maza a su noche del terror

Tras el polémico duelo entre O’Higgins y U Católica, Piero Maza hizo un elegante amague a la prensa y la consulta de sus errores. Se fue sonriente y sin responder a las preguntas en Rancagua.

Mandando saludos a los presentes, el juez VAR de aquella noche en El Teniente se llenó de críticas. Uno de ellos fue Pancho Las Heras, recordado integrante del Ballet Azul, quien en la red social X le dio con todo.

“La verdad que tanto árbitros como el VAR son para risa ¿Esto no amerita al menos una revisión por el VAR si el árbitro ve la falta pero no se percata del codazo?”, reclamó, sobre la jugada del Cimbi Cuevas.

Pero en el Palestino vs Cobresal llegaría otra polémica. Como juez principal, Piero Maza solo amonestó a Dilan Zúñiga por una evidente agresión y también dejó esperando a ambos equipos en el segundo tiempo, tras atrasarse en el regreso a la cancha.

Las polémicas de Piero Maza este fin de semana:

