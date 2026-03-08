Una pésima imagen fue la que dejó Universidad Católica en su derrota por la cuenta mínima ante O’Higgins en Rancagua, pero no fue por su desempeño en el juego, sino por la horrible actitud que mostró el delantero Clemente Montes.

En una de las últimas jugadas del encuentro, cuando su equipo iba en busca desesperada de anotar el empate, no tuvo una mejor idea que insultar a su compañero argentino Matías Palavecino, con palabras de grueso calibre.

Luego que el trasandino no le pasara el balón para ejecutar el tiro libre ofensivo a favor de Católica, Montes empujó al ’10’ y le gritó en la cara “conchet…” para luego, a la distancia, seguir faltándole el respeto a su compañero. Una imagen lamentable.

En Católica exigen castigo para Montes por mala actitud

No tardó mucho en que la imagen del incidente se volviera viral, con más de 150 mil visualizaciones en todas las redes sociales, y con ello la reacción de los hinchas cruzados, quienes exigieron a su presidente Juan Tagle castigos para el atacante.

“Inaceptable la actitud de Montes con su compañero de equipo y profesión. Espero que Católica, siempre dejando en evidencia que lo primero es la lealtad y principios, lo castigue por que este jugador, por más de ganar un partido, no puede ser así con un compañero”, fue lo más suave que se vio.

Sin embargo, el asistente técnico de la UC, Andrés San Martín, le bajó totalmente el perfil al hecho, al afirmar que “es una situación de juego y nada más. Fue una discusión sin mayor importancia, creo que todos entramos en un momento de nerviosismo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Los Cruzados recibirán al Everton en el Claro Arena, este sábado 14 de marzo a contar de las 20:30 horas.

