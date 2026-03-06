El volante ofensivo, Matías Palavecino vive días de ilusión en Universidad Católica. El mediocampista habló con Redgol sobre su llegada al club cruzado, su proceso de adaptación y los desafíos que se vienen tanto en el torneo local como en el plano internacional.

El jugador aseguró que su arribo a la UC representa un momento clave en su trayectoria y que está enfocado en aprovechar cada oportunidad que tenga dentro del equipo.

ver también O’Higgins sorprende con importante “ayuda” para Universidad Católica en esta fecha 6 del torneo

“El salto a Católica la verdad es que es un gran paso en mi carrera, estoy muy feliz de estar acá, tratando de sumar donde me toque”, comentó el mediocampista sobre su presente en el cuadro precordillerano.

Palavecino también reconoció el buen momento que viven los cruzados al estar segundos con 10 puntos, pero no se confía. “Paso a paso, recién arranca esto y vamos por el buen camino. Hay que seguir trabajando y seguir demostrando que estamos para grandes cosas“, destacó el ex Coquimbo Unido.

Los siguientes desafíos de la UC

El volante también se refirió al próximo desafío del equipo, cuando deban enfrentar a O’Higgins en una nueva jornada del torneo nacional y ver cuales serán sus rivales en Copa Libertadores.

ver también Multicampeón con U Católica repasa al Temuco de Marcelo Salas: “Jugué lesionado y no me renovaron”

“Venimos de ganar de visitante que era lo que queríamos. Ahora nos toca un gran rival como O’Higgins, así que vamos a tratar de llevar los tres puntos”, señaló el mediocampista cruzado.

Publicidad

Publicidad

Respecto a la Copa Libertadores, Palavecino comentó estar expectante. “Primero vamos a esperar el sorteo y vamos a tratar de hacer un buen papel. Creo que lo más importante es hacerse fuerte de local como lo venimos haciendo, así que vamos a tratar de dar lo mejor”, cerró.

Resumen:

El mediocampista Matías Palavecino calificó su llegada a Universidad Católica como un gran paso profesional.

La Universidad Católica ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos.

El próximo desafío de Palavecino con el cuadro cruzado será enfrentar a O’Higgins por el torneo.