Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Recupera a dos figuras: la formación de la UC para ir a buscar la cima ante el copero O’Higgins

El cuadro cruzado tendrá disponible a sus mejores hombres para el duelo ante los celestes, que estarán pensando en la Libertadores.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Clemente Montes vuelve a la UC.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTClemente Montes vuelve a la UC.

Uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Liga de Primera se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua, donde O’Higgins recibirá a Universidad Católica.

Los celestes llegarán con mucho cansancio al partido de este fin de semana, puesto que vienen de vencer por 1-0 a Deportes Tolima por la Copa Libertadores y tendrán que viajar a Colombia para la revancha del próximo miércoles.

Los cruzados, en tanto, quieren trepar a lo más alto de la tabla de posiciones y para ello el entrenador Daniel Garnero (que está suspendido) contará con todo su contingente para el duelo ante O’Higgins.

La UC sonríe: la gran novedad que celebra Garnero antes del duelo clave con O’Higgins

ver también

La UC sonríe: la gran novedad que celebra Garnero antes del duelo clave con O’Higgins

La formación de la UC ante O’Higgins

Universidad Católica recupera a dos piezas claves para el partido en Rancagua, puesto que cumplió sus partidos de suspensión el delantero Clemente Montes y se recuperó de su lesión el defensor Juan Ignacio Díaz.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en la UC, debido a que Matías Palavecino está en duda, aunque lo esperarán hasta el mismo sábado para incluirlo en el once estelar.

Juan Ignacio Díaz vuelve a escena en la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

Juan Ignacio Díaz vuelve a escena en la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

La tentativa once de los cruzados es con Vicente Bernedo, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino, Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Universidad Católica visita este sábado desde las 20:30 horas a O’Higgins, en un partido que será clave para la Liga de Primera.

En síntesis

  • Universidad Católica enfrentará a O’Higgins este sábado a las 20:30 horas en Rancagua.
  • El delantero Clemente Montes y el defensor Juan Ignacio Díaz regresan a la citación.
  • El entrenador Daniel Garnero se encuentra suspendido para este duelo de la sexta fecha.
Publicidad
Católica la sacó barata: Daniel Garnero se salva de una dura sanción del tribunal

ver también

Católica la sacó barata: Daniel Garnero se salva de una dura sanción del tribunal

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
"Una montaña rusa": Carabalí le manda recado a Córdova y la Roja
Copa Libertadores

"Una montaña rusa": Carabalí le manda recado a Córdova y la Roja

O’Higgins vs. Tolima: fecha del partido por la clasificación a Copa Libertadores
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Tolima: fecha del partido por la clasificación a Copa Libertadores

Irá a Oceanía: El goleador de O'Higgins que será convocado a La Roja
Selección Chilena

Irá a Oceanía: El goleador de O'Higgins que será convocado a La Roja

"Queríamos...": Sincera autocrítica de Luis Pavez tras vencer a Tolima
Copa Libertadores

"Queríamos...": Sincera autocrítica de Luis Pavez tras vencer a Tolima

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo