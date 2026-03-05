Erwin Durán sabe que el comienzo de Rangers en la Primera B 2026 lo dejó con serios cuestionamientos de la hinchada. Los rojinegros son los únicos que no han sumado puntos al cabo de dos fechas. Sufrieron una derrota como visitante ante Deportes Copiapó.

También cayeron en el estadio Iván Azócar Bernales de Talca contra Deportes Antofagasta. Por eso, los Piducanos son los colistas de la tabla de posiciones. Aunque eso no tiene para nada preocupado a Durán. De hecho, recordó la campaña que hizo al mando de Deportes La Serena.

Fue cuando ganó la Primera B al mando del cuadro granate para volver a la élite del fútbol chileno. “Dos partidos a mí no me van a hacer peor técnico de lo que soy. O sea tengo el mejor campeonato de la historia, que no lo va a repetir nadie”, manifestó Durán.

Erwin Durán y Esteban González en un clásico de la región de Coquimbo.

“Nadie va a ganar un campeonato con 18 puntos de ventaja como lo hicimos nosotros”, aseguró de la campaña 2024 con los Papayeros. Por eso mismo, el ex estratego de Deportes Puerto Montt confía ciegamente en su capacidad y la de su cuerpo técnico.

Agregó que “llevo 13 años en esto, siempre he estado con mis campañas a tope y no tengo temor, no veo amenazas”. Dejó también un mensaje para darles una cuota de esperanza a los fanáticos, cada vez más dubitativos por el desempeño rojinegro.

Erwin Durán defiende su trabajo en Rangers de Talca

Erwin Durán sabe que debe corregir detalles para levantar el vuelo de Rangers de Talca. Pero también es consciente de que hay tiempo de sobra para lograr ese objetivo. Y salir del último lugar. “Yo sólo sigo disfrutando cada día con mis jugadores”, describió.

Erwin Durán sabe que tiene aptitudes para mejorar a Rangers.

“Disfruto de estar en una cancha de fútbol…que yo ande pendiente de eso, para nada”, expuso Durán en declaraciones difundidas por Primera B Chile. Por lo pronto, los rojinegros tienen posibilidad de revancha casi inmediata. Será ante un club que viene de recibir a su clásico rival.

San Luis de Quillota, que igualó 1-1 ante Curicó Unido en el césped artificial del estadio Lucio Fariña Fernández. El pitazo final está fijado para el domingo 8 de marzo a contar de las 20:30 horas.

Así va Rangers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Rangers es el único equipo que no ha sumado en la Primera B 2026 al cabo de dos fechas.