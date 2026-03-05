Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Fecha 3 de la Primera B: partidos, horarios y dónde ver la Liga de Ascenso 2026

Conoce todos los detalles de la programación completa de la 3° fecha del torneo de Ascenso 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La Primera B vuelve a tener acción este fin de semana con la fecha 3.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Primera B vuelve a tener acción este fin de semana con la fecha 3.

Este fin de semana vuelve el fútbol de ascenso. En específico, se disputará la fecha 3 del torneo de Primera B 2026. La división de plata del fútbol chileno continúa su temporada con grandes encuentros en una jornada maratónica.

Así es, porque la tercera jornada del fútbol de Ascenso arrancará este viernes 6 de marzo con el enfrentamiento entre Unión San Felipe y Deportes Antofagasta y se extenderá hasta el martes 10, día en que Unión Española hará de local en el Santa Laura ante Magallanes.

Cobreloa aborda su situación más compleja en el mercado de fichajes de la Primera B: “Todos queremos que…”

ver también

Cobreloa aborda su situación más compleja en el mercado de fichajes de la Primera B: “Todos queremos que…”

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta imperdible tercera fecha del fútbol de ascenso: horarios, estadios, programación completa del campeonato y mucho más, a continuación.

Programación de la fecha 3 del Torneo de Ascenso

La tercera fecha del campeonato se jugará entre este viernes y el martes, con varios partidos atractivos en distintos puntos del país.

Viernes 6 de marzo

  • Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Árbitro: Rodrigo Farías Molina.

Sábado 7 de marzo

  • Cobreloa vs. Curicó Unido a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Árbitro: Diego Paredes Aguilera.
  • Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda.
Publicidad

Domingo 8 de marzo

  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Recoleta a las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. Árbitro: Víctor Abarzúa Espinoza.
  • Rangers de Talca vs. San Luis de Quillota a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales. Árbitro: Gustavo Ahumada Améstica.

Lunes 9 de marzo

  • Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Árbitro: Francisco Soriano Bascur.
  • Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco a las 20:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Árbitro: Franco Jiménez Lazo.

Martes 10 de marzo

  • Unión Española vs. Magallanes a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Árbitro: Rodrigo Rivera Carillo.
Publicidad

La tercera fecha del torneo de Primera B podrá seguirse a través del canal TNT Sports por TV y de forma online mediante su plataforma de streaming HBO Max.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

Lee también
Mercado de fichajes: Unión Española se despedaza y pierde a figura
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes: Unión Española se despedaza y pierde a figura

Golpe al mercado: ex seleccionado uruguayo se acerca a grande de la B
Mercado de fichajes 2026

Golpe al mercado: ex seleccionado uruguayo se acerca a grande de la B

Mercado de fichajes: Wanderers cierra acuerdo con ex promesa de la U
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes: Wanderers cierra acuerdo con ex promesa de la U

Nuevo amistoso de Fecha FIFA ¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay?
Selección Chilena

Nuevo amistoso de Fecha FIFA ¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo