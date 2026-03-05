Este fin de semana vuelve el fútbol de ascenso. En específico, se disputará la fecha 3 del torneo de Primera B 2026. La división de plata del fútbol chileno continúa su temporada con grandes encuentros en una jornada maratónica.

Así es, porque la tercera jornada del fútbol de Ascenso arrancará este viernes 6 de marzo con el enfrentamiento entre Unión San Felipe y Deportes Antofagasta y se extenderá hasta el martes 10, día en que Unión Española hará de local en el Santa Laura ante Magallanes.

ver también Cobreloa aborda su situación más compleja en el mercado de fichajes de la Primera B: “Todos queremos que…”

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta imperdible tercera fecha del fútbol de ascenso: horarios, estadios, programación completa del campeonato y mucho más, a continuación.

Programación de la fecha 3 del Torneo de Ascenso

La tercera fecha del campeonato se jugará entre este viernes y el martes, con varios partidos atractivos en distintos puntos del país.

Viernes 6 de marzo

Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Árbitro: Rodrigo Farías Molina.

Sábado 7 de marzo

Cobreloa vs. Curicó Unido a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama . Árbitro: Diego Paredes Aguilera .

en el . Árbitro: . Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda.

Publicidad

Publicidad

Domingo 8 de marzo

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Recoleta a las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt . Árbitro: Víctor Abarzúa Espinoza .

en el . Árbitro: . Rangers de Talca vs. San Luis de Quillota a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales. Árbitro: Gustavo Ahumada Améstica.

Lunes 9 de marzo

Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander . Árbitro: Francisco Soriano Bascur .

en el . Árbitro: . Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco a las 20:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Árbitro: Franco Jiménez Lazo.

Martes 10 de marzo

Unión Española vs. Magallanes a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Árbitro: Rodrigo Rivera Carillo.

Publicidad

Publicidad

La tercera fecha del torneo de Primera B podrá seguirse a través del canal TNT Sports por TV y de forma online mediante su plataforma de streaming HBO Max.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso