Golpe al mercado: ex seleccionado uruguayo está a un paso de llegar a Deportes Antofagasta

Los equipos del ascenso se empiezan a armar para el duro certamen que tendrán en 2026, con varios equipos históricos.

Por Carlos Silva Rojas

Mathías Suárez se acerca al fútbol chileno.
Uno de los torneos que estará muy intenso en 2026 es la Liga de Ascenso, porque hay muchos equipos históricos en la Primera B del fútbol chileno.

Con el descenso de Unión Española y Deportes Iquique se sumaron dos clubes históricos, que se suman a Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta, entre otros.

Como el torneo va a estar muy peleado, en la B piensan en armar planteles muy competitivos y los Pumas tienen listo un verdadero golpe al mercado de fichajes.

Deportes Antofagasta busca el fichaje de Mathías Suárez

Deportes Antofagasta quiere pelear por el ascenso a la Liga de Primera y para ello puso su mirada en un ex seleccionado uruguayo.

El periodista de radio Cooperativa Matías Larraín dio a conocer un golpe al mercado del ascenso, porque tiene avanzadas conversaciones con el ex seleccionado uruguayo Mathías Suárez.

Mathías Suarez se acerca a Antofagasta. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)

El lateral derecho y también central ultima detalles para llegar a los Pumas, tras quedar libre de Montevideo City Torque, por lo que los antofagastinos no tendrán que gastar dinero en su fichajes.

Mathías Suárez, de 29 años, jugó en la Celeste y registra pasos por Defensor Sporting, Montpellier, Nacional y Montevideo City Torque.

