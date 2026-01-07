Patricio Rubio y un volante uruguayo, los refuerzos que ilusionan a Unión Española en la Primera B

Es un hecho que Patricio Rubio tendrá su tercer ciclo en la Unión Española, que pretende volver lo más rápido posible a la máxima categoría del fútbol chileno. Por eso mismo, en los hispanos han avanzado con agilidad para confeccionar el plantel que afrontará la Primera B en 2026.

Ya habían materializado el regreso del enganche argentino Emiliano Vecchio, quien ya se integró a la pretemporada bajo la tutela del director técnico Gonzalo Villagra, ratificado como titular tras terminar la campaña del año pasado como interino.

Este martes 6 de enero, la Furia Roja tuvo un motivo de celebración por el retorno del Pato, quien le puso punto final a su estadía en Ñublense para recalar nuevamente en la Plaza Chacabuco, donde fue campeón del Torneo Transición 2013.

Patricio Rubio ante Mauricio Isla. Uno salió de Ñublense y el otro, se fue de Colo Colo. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Un regreso que aporta experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al ataque del Rojo”, posteó Unión Española en sus canales oficiales para darle la bienvenida al ex ariete de Universidad de Chile, A.C. Barnechea y el Querétaro de México. Una carta de gol más que probada.

Pero no sólo la vuelta del experimentado atacante sirve de motivación en el cuadro de colonia, que ratificó otra incorporación. Se trata de un jugador de 31 años. Nació en Uruguay, aunque jugaba en el ascenso de Argentina. Y es la gran apuesta de Luis Pavez Contreras, gerente deportivo de la institución.

Patricio Rubio y William Machado se suman a la Unión Española en 2026

Patricio Rubio no llegó solo de regreso a la Unión Española. En el club hispano también ratificaron la llegada de William Machado, un jugador de 31 años que procede de Almirante Brown en el ascenso argentino. Veían necesario un patrón en la mitad de la cancha.

Y apostaron por el charrúa nacido en la ciudad de Treinta y Tres, cuna de muchos futbolistas. “Con un amplio recorrido en el fútbol uruguayo y argentino, Machado viene a aportar toda su experiencia y solidez al mediocampo hispano”, aseguró el elenco de Santa Laura en sus redes sociales.

En su país, Machado jugó en Huracán Buceo, Villa Española y Cerrito, mientras que en Argentina defendió varios equipos: Ferro Carril Oeste, Arsenal de Sarandí, Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto. Firmó un contrato en la Unión hasta diciembre de este año.

William Machado marca al colombiano Sebastián Villa en La Bombonera con la camiseta de Arsenal. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y llega para paliar varias bajas que tuvo Unión Española al cabo de la desastrosa campaña que terminó con el equipo en la Primera B luego de 28 años: salió el uruguayo Agustín Nadruz, quien firmó como refuerzo de Cobresal. Y también emigró el argentino Gonzalo Castellani.

Así quedó Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española fue el colista en la Liga de Primera y con eso materializó su descenso a la Primera B.

