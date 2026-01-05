Finalmente, este lunes se oficializó la llegada de Agustín Nadruz a Cobresal, jugador uruguayo que fue una de las figuras de Unión Española en la última temporada.

A través de sus redes sociales, el cuadro minero confirmó la llegada del uruguayo. “¡La garra charrúa se suma a la legión minera! Le damos la bienvenida al volante uruguayo de 29 años Agustín Nadruz, quien defenderá los colores mineros durante la temporada 2026”.

“¡Bienvenido al elenco de los mineros y mineras! Que la fuerza, el temple y la garra te acompañen en este nuevo desafío”.

La carrera de Agustín Nadruz

El jugador uruguayo de 29 años inició su carrera en Peñarol de la liga charrúa, pasando luego por equipos como Boston River. En Argentina, el jugador tuvo un paso por Atlético de Rafaela.

El 2021 realizó su llegada a Chile, donde se unió a clubes como Curicó Unido y Deportes Iquique, llegando el 2025 a Unión Española, equipo que terminó perdiendo la categoría y deberá disputar la Primera B esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Agustin Nadruz es el nuevo refuerzo de Cobresal. 16/03/2025 Alex Diaz/Photosport

ver también Cobresal con todo: Gustavo Huerta se rearma como todos los años y ficha a hijo de emblema de U de Chile

Cobresal se refuerza

El cuadro minero logró uno de sus objetivos el 2025 y logró la clasificación a Copa Sudamericana, donde deberán enfrentará a Audax Italiano en un partido único por el paso a la fase de grupos del certamen internacional.

Ante esto, el cuadro sumó refuerzos, donde además de Nadruz se suman Esteban Valencia Reyes y Antonio Castillo. También cerró las renovaciones de José Tiznado, Franco “Cachi” Bechthold, Christian Moreno, César Yanis, Jorge Pinos y Alejandro Santander.

Publicidad