En lo que ha sido una tónica de todos los años, Cobresal deberá partir desde cero para armar su equipo en la nueva temporada. Pero eso no es problema para Gustavo Huerta, quien lleva casi 10 años seguidos dirigiendo en el norte.

El experimentado entrenador sabe reinventarse y sacarle rendimiento a sus equipos. Eso sí, ahora la tiene difícil, ya que vio partir a valores como César Munder y Jorge Herníquez.

Para eso, los mineros ya abrocharon a Bryan Carvallo y este viernes oficializaron a otro volante conocido en el medio chileno. Hijo de un recordado hombre de U de Chile, desde Ñublense llega el nuevo jugador legionario.

Nuevo minero a la faena: Cobresal se sigue armando

Gustavo Huerta logró abrochar un nuevo fichaje para Cobresal. Se trata de Esteban Valencia, mediocampista que viene de Ñublense y con largo paso por Unión La Calera.

“Se suma al plantel legionario 2026! El volante nacional, formado en Universidad de Chile, Esteban Valencia Reyes se convierte en nuevo refuerzo minero para la próxima temporada”, informó el club nortino.

Valencia viene de jugar 20 partidos este año con Ñublense, donde tuvo irregular campaña al igual que todo el club. Nació en la U y suma pasos por San Marcos de Arica y Unión La Calera.

Valencia viene de jugar en Chillán /Photosport

A fines del 2025 sonó fuerte como refuerzo de Deportes Temuco en Primera B, pero en Cobresal se adelantaron y lo ficharon rápido. Ahora los mineros siguen buscando refuerzos tras las masivas salidas del plantel que clasificó a Copa Sudamericana.

