Hace un par de semanas que el Matador Salas pensaba en una drástica decisión para remecer al plantel profesional de Deportes Temuco, que parece no levantar el vuelo en la Liga de Ascenso. Pero la última derrota colmó la paciencia del presidente albiverde.

Fue una caída 2-0 frente a Magallanes, que celebró en casa gracias a un gol de Alessandro Toledo y a otro de César Valenzuela, quien a falta de cinco minutos para el pitazo final puso el golpe de nocaut en el estadio Municipal de San Bernardo.

Con esa caída, el Pije llegó a ocho encuentros sin victorias. Demasiados, a juzgar por el objetivo que el equipo se había puesto al inicio de la campaña bajo la tutela de Mario Salas. Pero el fracaso del Comandante motivó el interinato de Esteban Valencia.

Esteban Valencia no seguirá como DT, pero continuará en Deportes Temuco. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y la estadía del Huevito también llegó a su final. Así lo contó el periodista Cristian Orias, quien suele tener información muy certera del cuadro del Ñielol. “Me cuentan que el Huevo Valencia está fuera y no sigue. Noticia en desarrollo”, escribió el citado comunicador en X.

Con las horas, el panorama se aclaró. Finalmente, Valencia saldrá de la dirección técnica en el plantel profesional. Pero no del club. “Regresará a sus funciones en el club como jefe técnico de las divisiones inferiores”, reportó La Piel del Pije en su Instagram.

Matador Salas remece a Temuco con una drástica decisión: ¡no va más Valencia de DT!

Esta decisión del Matador Salas en Deportes Temuco está motivada por el 12° lugar que ocupa el equipo en la tabla de posiciones. Por eso mismo, Esteban Valencia dejará de comandar al plantel adulto. Es el momento ideal para hacerlo, pues habrá un largo receso en el fútbol chileno.

Tanto en la primera división como también en la Liga de Ascenso. La pausa será motivada por la realización del Mundial Sub 20, que Chile organizará desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. De hecho, los albiverdes tienen pactado volver a las canchas recién el 5 del mes siguiente.

Por eso mismo, hay un margen de acción para encontrar al director técnico adecuado. Pero esta clara victoria de Magallanes, que levantó el nivel con la llegada de Miguel Ponce, colmó la paciencia de la plana mayor en Deportes Temuco.