Este martes 9 de septiembre será una fecha especial. No precisamente por el último partido de la Selección Chilena por Eliminatorias ante Uruguay, sino más bien para el escenario de este encuentro, como el ya mítico Estadio Nacional.

Al momento en que el brasileño Anderson Daronco pite el final de este cotejo, se cerrarán las actividades del fútbol profesional para el principal recinto deportivo de nuestro país, el cual cerrará sus puertas hasta el domingo 19 de octubre.

La razón de esta decisión, es básicamente porque a partir de este miércoles 10, será la FIFA en conjunto con el Comité Organizador Local (COL) del Mundial Sub 20 tomará posesión del Estadio Nacional con miras al evento que se realizará en Chile.

Estadio Nacional se cierra por el Mundial Sub 20

A partir del sábado 27 de este mes, se disputarán en este reducto un total de 18 encuentros de la cita planetaria, los cuales se distribuyen en 12 juegos de fase de grupos, dos octavos de final, un cuarto de final, una semifinal, el duelo por el tercer puesto y la Final.

Esto obliga, por ejemplo, a Universidad de Chile a salir del Estadio Nacional para su duelo por cuartos de final en Copa Sudamericana ante Alianza Lima, y le complica para la vuelta al Torneo Nacional, cuando debe ser local ante Palestino. Recién podría volver en una eventual semifinal continental.

Lo mismo ocurrirá para La Roja, quien para la fecha FIFA que se desarrollará entre el 6 y 14 de octubre, donde contempla disputar amistosos ante Perú y República Dominicana, tendrá que salir hasta regiones para disputar estos encuentros.

Estadio Nacional recibirá 18 partidos del Mundial Sub 20 (Photosport)

Lo anterior, pues la mañana del lunes 20 de octubre, un día después de la definición del Mundial Sub 20, entregarán de vuelta el Coloso de Ñuñoa al Instituto Nacional de Deportes (IND) para sus actividades deportivas y musicales hasta final de año.

¿Cuál será el próximo partido en este recinto?

El sábado 27 de septiembre se dará inicio al Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. Ese día se jugarán dos encuentros. El duelo inaugural entre Japón y Egipto a las 17:00 horas, y el estreno de Chile ante Nueva Zelanda desde las 20:00 horas.

