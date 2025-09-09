La selección chilena enfrenta su último compromiso por las Eliminatorias para el Mundial 2026, cuando esta noche reciba a la selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

La Roja, eliminada de toda posibilidad para el torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año, tiene un castigo que cumplir por compartimiento de sus hinchas, el que pagará esta jornada.

Por lo mismo, se ha restringido el aforo en el principal reducto del país, por temas de cantos xenofóbicos, lo que pueden traer un mayor problema para el futuro en la Roja.

En ese sentido, se han puesto lienzos en la zona de las galerías llamando la atención de no entonar canciones que puedan traer consecuencias graves, como una señal de alerta.

Los lienzos de “no más porom pom pom” y el “no más cantos discriminatorios”. Foto: Marco Escobar.

¿Qué dicen los lienzos en el Estadio Nacional?

Fue el periodista Marco Escobar, de Dsports, quien detalló los lienzos que se han instalado en el Estadio Nacional, en la previa del partido de la selección chilena ante Uruguay.

“La selección chilena tiene mensajes en contra de la discriminación, en contra de cánticos porque ha sido sancionado el público y va a estar a mitad el Estadio Nacional”, comentó.

No es primera vez que aparecen estos lienzos, porque en varias oportunidades ha sido castigado Chile, donde uno de ellos fue en el duelo contra Bolivia en Santiago, donde se tuvo una dolorosa derrota.

