Pronósticos Barcelona vs Real Madrid: otro clásico más por la Supercopa de España

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Barcelona vs Real Madrid, por la final de la Supercopa de España.

Por cuarto año consecutivo, Barcelona y Real Madrid disputarán la gran final de la Supercopa de España. En semifinales, los Culés, máximos ganadores del torneo con 15 títulos, aplastaron por 5-0 al Athletic Club. En tanto, los Merengues, que buscan quedar a solo un trofeo de sus eternos rivales, se impusieron por 2-1 al Atlético de Madrid en el derbi para sellar su pase al duelo decisivo.

El equipo de Hansi Flick llega en estado de gracia y parte como favorito para sumar una nueva estrella, con nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. Por su parte, el conjunto de Xabi Alonso ha recuperado confianza y mantiene fresco el recuerdo del triunfo por 2-1 en el último clásico de LaLiga.

A partir de las estadísticas recientes de ambos equipos, nuestro analista presenta tres pronósticos destacados para considerar antes de realizar tu apuesta.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Real Madrid

Anotará en cualquier momento: Raphinha 2.20 Anotará o conseguirá una asistencia: Rodrygo 2.50 Total de goles: Más de 3.5 1.90

Raphinha, protagonista en Barcelona

Raphinha fue protagonista en tres de los cinco goles del Barcelona en la semifinal ante el Athletic Club, con dos anotaciones y una asistencia.

Además, viene en racha: marcó seis goles en sus últimos seis partidos, con conquistas ante Atlético de Madrid, Osasuna y un doblete frente al Villarreal. A esto se suma un antecedente clave: en la temporada pasada le convirtió en cinco ocasiones al Real Madrid.

Anotará en cualquier momento: Raphinha – 2.20 en bet365

Rodrygo mejora y el Madrid gana

Un jugador que ha elevado notablemente su rendimiento y lo ha plasmado en las estadísticas es Rodrygo. El brasileño, de 25 años, ha sido clave en los últimos triunfos de su equipo, con tres goles y tres asistencias en sus seis apariciones más recientes.

Anotará o conseguirá una asistencia: Rodrygo – 2.50 en bet365

El Clásico: una tendencia goleadora reciente

En ocho de los últimos 14 partidos del Barcelona se superaron los tres goles. Además, en dos de los cuatro encuentros más recientes del Real Madrid también se registraron al menos cuatro tantos.

El dato más contundente entre estos dos gigantes es el historial reciente: en seis de los últimos siete clásicos se anotaron más de tres goles.

Total de goles: Más de 3.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Barcelona vs Real Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos