Universidad de Chile parece un hospital en sus intenciones de salir a flote en la Liga de Primera 2026, donde luego de la salida del técnico Francisco Meneghini sigue sumando problemas.

La salida de Paqui está lejos de ser una solución inmediata para el presente azul, donde el técnico interino Jhon Valladares se encontró con una lista de lesionados, donde se sumaron dos importantes figuras.

Esto, porque luego de confirmar el desgarro de Charles Aránguiz, ahora es Matías Zaldivia quien presentó problemas físicos que lo tendrán al margen por varias semanas.

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron la situación del defensa azul, quien tiene un “esgarro semitendinoso de los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo tendrá cuatro semanas fuera”.

Matías Zaldivia se desgarró en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

La U suma lesionados

Uno de los mayores problemas del proceso de Francisco Meneghini al mando tiene que ver con los lesionados, donde hay una importante lista donde se sumaron Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Antes ya han tenido problemas Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, lo que complica el panorama pensando en el duelo ante Coquimbo Unido del fin de semana.

No sólo esto, porque Marcelo Díaz también se suma a los descartados, pero por la tarjeta roja recibida ante Universidad de Concepción, donde le dieron una fecha de castigo.

Por lo mismo, John Valladares deberá armar un verdadero puzle para armar el plantel de la U para el sábado, donde a los futbolístico suma el corto plantel que le dejó Paqui.

