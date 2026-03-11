Colo Colo arrancó con todo la temporada 2026 y los números ya comienzan a respaldar el trabajo de Fernando Ortiz. Tras seis fechas disputadas, el Cacique suma 12 puntos y es puntero del torneo, firmando así su mejor inicio de campeonato en los últimos años.

El equipo albo comenzó con el pie derecho esta temporada y suma cuatro victorias y dos derrotas. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, los resultados ya permiten comparaciones con campañas anteriores. De hecho, el registro actual es el más alto que ha conseguido el club desde 2019.

En aquel año, Mario Salas estaba en la banca del Cacique. Colo Colo logró su mejor inicio reciente al sumar 13 puntos en las primeras seis jornadas quedando 2° en la tabla con un 72% de rendimiento. Sin embargo, ese arranque no terminó con el premio mayor, que es salir campeón.

En contraste, otros inicio del mismo DT fueron bastante más irregulares. En 2020, el equipo apenas alcanzó 4 puntos en seis partidos quedando 13° en la tabla con un 22% de rendimiento, uno de los peores arranques del club en los últimos tiempos. De hecho, ese año el Cacique tuvo que jugar el partido de promoción para salvar la categoría.

Mario Salas fue le último director técnico con un desempeño mejor que el de Fernando Ortiz

Los arranques antes de Ortiz

En 2021 con Gustavo Quinteros como entrenador, Colo Colo mejoró su inicio y alcanzó 10 puntos en las primeras seis fechas quedando 5° con 56% de rendimiento. Un año después, en 2022 el equipo sumó 11 unidades en ese mismo tramo quedando 3° y con 61% de rendimiento, además ese año el Cacique logró salir campeón.

La tendencia se mantuvo en 2023, cuando Colo Colo logró nuevamente 10 puntos en seis encuentros quedando 10° con 56% de rendimiento. En 2024 con Jorge Almirón en el banco, el Cacique repitió los 10 puntos en seis fechas quedando 7° y con 56% de rendimiento. Sin embargo, aquel año Colo Colo también logró salir campeón.

En 2025 fue más irregular para el conjunto popular, que solo alcanzó 7 puntos en las seis primeras jornadas quedando 10° con un 39% de rendimiento. Es por eso que con los números de esta temporada el Colo Colo de Fernando Ortiz ilusiona a pesar de no tener un gran juego.

