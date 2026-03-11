Universidad de Chile vive momentos muy complejos debido a los malos resultados al mando de Francisco Meneghini. Uno de los que más sufre la situación es Federico Martorell.

Luego de la salida de Gustavo Álvarez por el Romántico Viajero, la dirigencia de Azul Azul apostó por la llegada de Paqui a la banca. Este venía antecedido por una buena campaña en O’Higgins, pero en el CDA todo se complicó y ahora solo falta la oficialización para sellar su adiós.

La mala suerte de Federico Martorell

Paqui Meneghini solo duró 7 partidos al mando, lo que puede parecer muy poco, pero como dijo Daddy Yankee: “lo numero hablan por sí solo”. Consiguió 1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas, sumado al pésimo juego del equipo, hicieron que su ciclo fuera insostenible.

Las cifras y funcionamiento de Universidad de Chile de Meneghini ha sido tan malo, que solo es comparable con el peor DT del Bulla en el Siglo XXI: Salvador Capitano. Dirigió al León en el Apertura 2007, pero tras solo 6 partidos (1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas), fue despedido.

Lo más curioso, es que entre Capitano y Meneghini hay un denominador común: Federico Martorell. El ex defensa argentino sin dudas que ha tenido mala suerte en sus pasos por el Romántico Viajero, tanto como jugador como entrenador.

Martorell arribó a la U en 2007 con Capitano en la banca y un club en quiebra. Tras el adiós del técnico, solo se quedó el primer semestre del mencionado año y tuvo que irse. El 2026 era su revancha en los Azules, con un equipo en otra situación y ahora como entrenador, pero no.

Federico Martorell está al lado de Miguel Pinto en la foto. Imagen: Archivo

Martorell regresó como ayudante de Meneghini, luego de ejercer esta función en O’Higgins. Sin embargo, duraron solo 7 partidos. Seguramente ahora los hinchas de Universidad de Chile debatirán qué equipo fue peor, el de Paqui o Capitano. Martorell será voz autorizada para opinar, ya que tuvo la mala suerte de integrar ambos fallidos procesos.

En resumen:

Francisco Meneghini deja Universidad de Chile tras registrar 1 triunfo , 4 empates y 2 derrotas.

deja Universidad de Chile tras registrar , 4 empates y 2 derrotas. Federico Martorell integró procesos fallidos en el club como jugador (2007) y ayudante técnico (2026).

integró procesos fallidos en el club como jugador (2007) y (2026). El ciclo actual de 7 partidos solo es comparable con el negativo paso de Salvador Capitano en 2007.

