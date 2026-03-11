Universidad de Chile vive un periodo de crisis debido a los malos resultados, los cuales le costaron la salida a Francisco Meneghini. Un histórico como Mariano Puyol analizó la situación.

Paqui arribó con altas expectativas al CDA, con los antecedentes de haber trabajado con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Sin embargo, el rendimiento del equipo fue pésimo. Solo un triunfo en siete partidos fue suficiente para que la dirigencia decidiera sacarlo.

La opinión de Mariano Puyol

Si bien el ciclo de Paqui Meneghini en Universidad de Chile fue muy corto y solo supera a Salvador Capitano en este Siglo XXI, hay consenso en que la cosa no andaba bien. Así al menos lo cree Mariano Puyol, una leyenda del Bulla.

“Se veía venir. Los entrenadores dependen del presente y del rendimiento del equipo, y el presente está fuera de lo que todos los hinchas de la U esperamos. Esperábamos mucho más de Paqui y del equipo. Ha sido un inicio bastante malo”, indicó el ex capitán del Romántico Viajero a Radio ADN.

Curiosamente, el único triunfo de Universidad de Chile bajo el mandato de Meneghini fue ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Pese a que la victoria en un Superclásico suele ser un envión anímico, ni esto pudo levantar el mal funcionamiento azul.

“Ya en el séptimo partido siempre se marca una tendencia de los equipos, y la tendencia de la U era paupérrima. Más allá de los resultados, el equipo no jugaba bien y eso le pasó la cuenta“, agregó el ídolo de la U.

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Coquimbo Unido el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. John Valladares será el técnico interino ante los Piratas.