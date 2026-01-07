Universidad de Chile espera golpear doble en las próximas horas del mercado de fichajes para la temporada 2026, con la incorporación de dos goleadores extranjeros.

Juan Martín Lucero y Octavio Rivero son las grandes apuestas para el plantel de Francisco Meneghini, que tienen en común que ambos son ex jugadores del archirrival: Colo Colo.

Algo que ya vivieron los azules en el último tiempo, como el caso de Matías Zaldivia, lo que abre un poco más la esperanza de ser recibidos de mejor manera y a la espera de lo que puedan decir dentro de la cancha.

Así también lo plantea un verdadero ídolo de la U como Mariano Puyol, quien asegura que lo único relevante es lo que puedan hacer por el equipo y que nadie piensa en su pasado.

Octavio Rivero es otro que suena para reforzar a la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué dicen en la U por el pasado de Lucero y Rivero?

Fue en conversación con radio ADN donde Mariano Puyol habló de los refuerzos que busca Universidad de Chile, con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero con pasado en Colo Colo.

“No pasa nada, lo importante es que rindan en la U. El pasado, pisado, como dicen. Por mi parte, no le tomo importancia a que hayan jugado en Colo Colo”, comentó Puyol.

En ese sentido, asegura que el proyecto de buscar jugadores con años internacionales puede rendir frutos en la U, por lo que hay que respaldarlos desde el primer minuto.

“La U está armando una delantera de mucha experiencia, con jugadores avezados y efectivos. El único tema es que son jugadores grandes. Como dice el dicho: ‘ojalá que la experiencia pueda’, y que ellos puedan estar bien para rendir en un equipo que necesita estar peleando arriba”, destacó.

