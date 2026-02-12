La Serena vs. Coquimbo Unido: La IA predice el marcador exacto del clásico por la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 regresa este fin de semana con varios duelos importantes por la fecha 3. En ese contexto, es que se disputará uno de los encuentros más atractivos del arranque de temporada: el ‘Clásico de la Cuarta Región’ entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, que se jugará en el Estadio La Portada.

Los Papayeros buscarán hacerse fuertes en casa y sumar puntos clave para escalar en la tabla en este inicio de torneo, tras un complejo estreno en la liga, donde acumulan solo un punto, producto del empate ante la UC en su debut y la posterior derrota frente a O’Higgins en la jornada 2.

ver también Programación tercera fecha de la Liga de Primera: Agenda de partidos y horarios

Los Piratas, en tanto, llegan con tres unidades luego de imponerse en la fecha pasada a Palestino y así dejar atrás la sorpresiva caída ante la Universidad de Concepción en el debut.El elenco aurinegro intentará aprovechar su buen presente en general y consolidar su funcionamiento colectivo en un escenario siempre exigente.

La predicción de la IA para La Serena vs Coquimbo Unido

Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, le preguntamos a ChatGPT por el resultado de este partido y si habrá un ganador. Fue así como esta IA realizó un análisis detallado de ambos equipos para inclinarse por un vencedor, Coquimbo Unido.

Tras evaluar el rendimiento reciente de ambos elencos y el contexto del partido, la IA señaló que se tratará de un “partido apretado”, donde todo “se define en los últimos 20 minutos”.

Asimismo, explicó que se inclina por los aurinegros porque considera que llega “un peldaño más firme” que los papayeros, especialmente por su mayor equilibrio entre defensa y ataque y una estructura más consolidada en este arranque de campeonato. Por ello, proyecta un triunfo pirata por 2-1 en un duelo de alta intensidad y fuerte carga emocional.

Publicidad

Publicidad

Para la IA Coquimbo Unido llega como favorito al ‘Clásico de la Cuarta Región’. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cuándo se juega el clásico entre La Serena y Coquimbo Unido?

El partido entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026, se disputará este sábado 14 de febrero a partir de las 12:00 horas de Chile en el Estadio La Portada de La Serena.

Publicidad