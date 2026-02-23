La polémica no se termina. Luego que en su duelo ante Universidad de Concepción se les anulara un gol polémico, en Deportes La Serena se cansaron y lanzaron un comunicado donde exigían a los árbitros “respeto“, pues se sienten perjudicados.

“En las primeras cuatro fechas nos hemos visto gravemente perjudicados por errores arbitrales que han influido directamente en los resultados. Respetamos el trabajo de los árbitros, pero también exigimos respeto por el nuestro. Esto genera molestia, preocupación y daña la justicia del campeonato”, dijo el plantel.

Lejos de calmarse los ánimos, desde la ANFP salieron a responder los reclamos de La Serena y a través de la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar, liberaron los audios del VAR de la acción polémica ante U de Conce, donde defienden su postura.

Tras reclamos de La Serena: Liberan audios del VAR

Luego de la explicación didáctica de que el juez asistente José Retamal anuló el gol de Gonzalo Escalante, la Comisión detalló que los encargados de la tecnología, Benjamín Sarabia y Diego Gamboa, luego de “trackear” la cancha, comenzaron a tirar las líneas para confirmar si había o no offside.

Desde la Comisión señalan que el último hombre en línea del Campanil era Facundo Mater, y tras realizar el procedimiento con el jugador de La Serena afirman que “claramente la línea del atacante se encuentra más cerca de la línea de meta que la del penúltimo defensor, con lo que se confirma la decisión”.

En medio de los reclamos de ambos equipos, con insultos incluidos, se escucha a Sarabia decirle al juez central José Cabero que “confirmamos que está fuera de juego, confirme la decisión”, por lo que se cobró tiro libre indirecto para la U de Conce.

¿Cómo están los granates en la Tabla de Posiciones?

Con cuatro jornadas en Liga de Primera, Deportes La Serena se ubica en el 13° puesto con dos puntos, y sólo le supera Universidad de Chile con tres. Actualmente los cuadros que descienden son Concepción con uno y Everton sin unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la quinta fecha, los papayeros visitarán a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, este viernes 27 de febrero a contar de las 18:00 horas.