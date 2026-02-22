Partido dominical que dejó gusto a poco en Deportes La Serena. El cuadro papayero hacía de local en La Portada y querían sumar sus primeros tres puntos en la Liga de Primera 2026, ante la Universidad de Concepción. Todo terminó igualado.

Y el encuentro comenzó bien para los de la Cuarta Región. Sebastián Díaz agarró un balón de primera, tras un rebote en un defensa del Campanil, y puso el primer tanto para el Granate.

No obstante, un autogol de Felipe Chamorro, tras un tiro libre y la buena cortina que hizo Esteban Paez, le permitió a la Universidad de Concepción volver sobre el marcador y poner la paridad con la que terminaría sellándose el encuentro.

Alegatos de La Serena

Pero, la historia del duelo entre Deportes La Serena y la Universidad de Concepción no termina ahí. En el segundo tiempo, Escalante definió de buena manera y puso otro tanto para el Granate (52′), pero el VAR tiró líneas y determinó que el jugador, por milímetros, estaba offside.

El gol anulado y la frustración de haber sido ampliamente superiores ante el Campanil, hicieron que muchos hinchas serenenses pusieran el grito en el cielo. Esto, porque no es la primera vez que sus partidos terminan con cobros desfavorables y polémicos. Ya había pasado la semana anterior, ante Coquimbo Unido, por ejemplo. Por ello, la propia institución papayera tiró un comunicado con sus descargos.

“En las primeras cuatro fechas nos hemos visto gravemente perjudicados por errores arbitrales que han influido directamente en los resultados”, comenzaron diciendo en el comunicado.

En Deportes La Serena están aburridos de los arbitrajes | Photosport

“Nos han cortado jugadas claras y legales de gol por decisiones apresuradas que debieron dejarse seguir (…) Respetamos el trabajo de los árbitros, pero también exigimos respeto por el nuestro“, siguió la declaración escrita de Deportes La Serena.

“Esto genera molestia, preocupación y daña la justicia del campeonato. Ya basta”, cierra la misiva, que está firmada por el plantel profesional de Deportes La Serena y que es un verdadero raspacacho para el arbitraje.

Mira el comunicado completo

Algunos hinchas se caldearon en redes

