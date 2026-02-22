Buen momento de Colo Colo en la Liga de Primera 2026. El Cacique consiguió sumar su tercer partido de triunfo y ya piensa en el Superclásico ante la Universidad de Chile.

En este contexto, hay niveles que han tenido un alza importante. Es el caso de Arturo Vidal, que ha empezado a adaptarse al esquema de Fernando Ortiz y empieza a ser pieza clave en su estrategia.

Pero, no es el único. Si Javier Correa ocupaba la plaza del supuesto goleador albo, este puesto le está siendo minado poco a poco por su nuevo compañero Maximiliano Romero. El venido de O’Higgins vive un buen momento con el lonco mapuche en el pecho.

ver también Ha sido uno de los mejores de Colo Colo y le presta el ropero a Fernando Ortiz: “Creemos en su trabajo…”

Alabado por Arturo Vidal

Ante el alza de Colo Colo, siempre se esperan las palabras de Arturo Vidal, líder obvio del camarín. El King, tras el partido con O’Higgins, reconoció el gran momento que vive el delantero que llegase como refuerzo a Macul y le puso las fichas para el futuro.

“Llegó y dejó una buena impresión. Es un jugador que siempre está dispuesto a mejorar, siempre está hablando con los demás y se adaptó muy rápido al equipo, lo que es muy bueno“, empezó diciendo Arturo Vidal sobre Maximiliano Romero.

“Todo esto se refleja en la cancha, porque es como si estuviera hace mucho tiempo en Colo Colo“, cerró el King, que reconoció el tremendo esfuerzo que ha hecho Maxi Romero por entrar en sintonía con los requerimientos del Cacique.

Publicidad

Publicidad

El delantero de Colo Colo está en un buen momento.

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?