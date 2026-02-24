El mercado de fichajes llegó a su fin, al menos, en la Primera División chilena, donde se concretaron incorporaciones sorpresivas y también se registraron salidas inesperadas. Sin embargo, en medio de este escenario, todavía hay futbolistas reconocidos que aún no logran encontrar equipo para la presente temporada.

Uno de estos jugadores es Carlos Muñoz, delantero con larga trayectoria en las canchas, donde tras su salida de Magallanes quedó como jugador libre y se encuentra entrenando por su cuenta a la espera de un nuevo desafío.

En conversación con AS, el futbolista se refirió a su presente y lo que espera para esta temporada. “Terminé en Magallanes en octubre. Entonces, son tres, casi cuatro meses sin actividad, entrenando por mi cuenta. En este mercado ha sido todo muy lento y no se han abierto las puertas que pensaba que se podían abrir”.

El presente de Carlos Muñoz

En conversación con el medio, el delantero fue consultado sobre por qué cree que no se ha concretado su llegada a algún equipo en esta temporada. “El hecho de priorizar quedarme cerca de Santiago o en la zona, para estar cerca de mi familia y por los planes a futuro que tengo, me ha ido acortando las opciones. Sabía que el margen iba a ser mucho más pequeño al encontrar clubes”.

Agregando que también está tranquilo frente a esto, ya que lleva años en el fútbol. “No me ha impacientado, ni me ha decepcionado, porque hace rato uno ve cómo se maneja y cómo está el fútbol”.

“Hay decisiones que muchas veces uno no entiende. Quizás, a ciertos jugadores con recorrido, con cierta edad, ya no les hacen ver el respeto que merecen”.

“No respetan sus trayectorias ni nada. Con los dirigentes o dueños de clubes, el tema es más que deportivo, va por otro lado. Entonces, ahí se me ha complicado. Pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, puntualizó.

Agregando que quiere seguir jugando. “Independiente de la categoría, quiero seguir jugando, me siento muy bien. Este año voy a los 37 años, pero gracias a Dios, en mi carrera siempre me he mantenido de buena manera, sin lesiones. Eso es súper importante… Estoy abierto a toda posibilidad que se me pueda abrir acá en la zona y en Santiago”.

