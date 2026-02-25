Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
MMA

¿Cuándo es UFC México? Moreno y Kavanagh se miden en la edición ‘Fight Night 268’

Conoce todos los detalles del evento UFC que se celebra este sábado 28 de febrero desde el Arena CDMX de Ciudad de México.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Este sábado 28 de febrero se celebra una nueva edición de UFC Fight Night.
© UFCEste sábado 28 de febrero se celebra una nueva edición de UFC Fight Night.

Este sábado regresa la acción de las artes marciales mixtas con un gran evento desde Ciudad de México. Se trata de la celebración de UFC Fight Night 268, también conocido como UFC México, programa semanal que tiene como principal atractivo la pelea estelar entre el mexicano Brandon Moreno (23-9-2) y el británico Lone’er Kavanagh (9-1-0).

Gran evento que además contará con la participación de diferentes competidores sudamericanos, como el ecuatoriano Marlon Vera, el peruano Kevin Borjas, el boliviano José Daniel Medina y la argentina Ailin Pérez, competidora trasandina que en su esquina estará acompañada por el peleador nacional Arturo “Makakofloww” Vergara.

Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC

ver también

Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC

En ese contexto, a continuación te invitamos a conocer todos los detalles de este evento: horario, cartelera y transmisión, aquí en RedGol.

¿Cuándo pelean Moreno vs. Kavanagh en UFC 268? Horario

UFC Fight Night 268 se celebra este sábado 28 de febrero a partir de los siguientes horarios de Chile:

  • Cartelera preliminar: Desde las 19:00 horas.
  • Cartelera estelar: Desde las 22:00 horas.

La pelea estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.

Horarios de UFC en LATAM

Horario PreliminaresHorario principalesPaíses LATAM
16:00 horas19:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
17:00 horas20:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
18:00 horas21:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
19:00 horas22:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Publicidad

¿Dónde ver UFC Fight Night 268 por TV y ONLINE?

Este evento de UFC no contará con transmisión por TV en Chile, ni en el resto de Latinoamérica. Así la única opción de ver UFC será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

  • Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.
Publicidad

Cartelera UFC Fight Night 268

Cartelera principal

  • Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh: Peso mosca
  • Marlon Vera vs. David Martinez: Peso gallo
  • Daniel Zellhuber vs. King Green: Peso ligero
  • Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes: Peso mosca
  • Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas: Peso mosca
  • Santiago Luna vs. Angle Pacheco: Peso gallo

Preliminares

  • Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina: Peso mediano
  • Ailin Perez vs. Macy Chiasson: Peso gallo femenino
  • Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho: Peso gallo
  • Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes: Peso pluma
  • Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite: Peso mosca femenino
  • Erik Silva vs. Francis Marshall: Peso pluma
  • Damian Pinas vs. Wes Schultz: Peso mediano
Lee también
UFC hoy: ¿A qué hora pelean Strickland vs. Hernandez y dónde ver?
Redsport

UFC hoy: ¿A qué hora pelean Strickland vs. Hernandez y dónde ver?

Chuchín Bahamondes vs Juan Pablo Vallone: hora y lugar del TCC en Tierra Amarilla
Redsport

Chuchín Bahamondes vs Juan Pablo Vallone: hora y lugar del TCC en Tierra Amarilla

Samurai Fight House 27: Cuándo y dónde ver la pelea del chileno 'Makako' Vergara
Redsport

Samurai Fight House 27: Cuándo y dónde ver la pelea del chileno 'Makako' Vergara

Esto ganaba Zaldivia en Colo Colo y este es su sueldo en la U
U de Chile

Esto ganaba Zaldivia en Colo Colo y este es su sueldo en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo