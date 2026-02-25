Este sábado regresa la acción de las artes marciales mixtas con un gran evento desde Ciudad de México. Se trata de la celebración de UFC Fight Night 268, también conocido como UFC México, programa semanal que tiene como principal atractivo la pelea estelar entre el mexicano Brandon Moreno (23-9-2) y el británico Lone’er Kavanagh (9-1-0).
Gran evento que además contará con la participación de diferentes competidores sudamericanos, como el ecuatoriano Marlon Vera, el peruano Kevin Borjas, el boliviano José Daniel Medina y la argentina Ailin Pérez, competidora trasandina que en su esquina estará acompañada por el peleador nacional Arturo “Makakofloww” Vergara.
En ese contexto, a continuación te invitamos a conocer todos los detalles de este evento: horario, cartelera y transmisión, aquí en RedGol.
¿Cuándo pelean Moreno vs. Kavanagh en UFC 268? Horario
UFC Fight Night 268 se celebra este sábado 28 de febrero a partir de los siguientes horarios de Chile:
- Cartelera preliminar: Desde las 19:00 horas.
- Cartelera estelar: Desde las 22:00 horas.
La pelea estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.
Horarios de UFC en LATAM
|Horario Preliminares
|Horario principales
|Países LATAM
|16:00 horas
|19:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|21:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver UFC Fight Night 268 por TV y ONLINE?
Este evento de UFC no contará con transmisión por TV en Chile, ni en el resto de Latinoamérica. Así la única opción de ver UFC será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
- Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera UFC Fight Night 268
Cartelera principal
- Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh: Peso mosca
- Marlon Vera vs. David Martinez: Peso gallo
- Daniel Zellhuber vs. King Green: Peso ligero
- Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes: Peso mosca
- Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas: Peso mosca
- Santiago Luna vs. Angle Pacheco: Peso gallo
Preliminares
- Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina: Peso mediano
- Ailin Perez vs. Macy Chiasson: Peso gallo femenino
- Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho: Peso gallo
- Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes: Peso pluma
- Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite: Peso mosca femenino
- Erik Silva vs. Francis Marshall: Peso pluma
- Damian Pinas vs. Wes Schultz: Peso mediano