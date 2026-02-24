Los fanáticos chilenos de la WWE seremos testigos de un hecho histórico. Por primera vez en el máximo evento de la lucha libre mundial, como es Wrestlemania, una compatriota será parte de la cartelera, hablamos de Stephanie Vaquer.

Y lo hará como una de las protagonistas principales del espectáculo, pues de no mediar sorpresas, la sanfernandina llegará como la campeona mundial femenina a defender su título, frente a una rival que le declaró la guerra en el último Monday Night RAW.

Hablamos de Liv Morgan, la ganadora del Royal Rumble Femenino, que en compañía de su pareja Dominik Mysterio atacaron a traición a Vaquer para confirmar que en Wrestlemania peleará por el cinturón contra “La Primera”.

Stephanie Vaquer, la primera chilena en WrestleMania

En poco más de 20 meses desde que la leyenda Shawn Michaels confirmó su llegada a WWE, el orgullo chileno demostró en el cuadrilátero que está en un nivel muy superior al de sus pares, y prueba de ello son los logros que consiguió en poco tiempo.

Sólo en 2025, Vaquer se convirtió en “La Primera” en ostentar los títulos Norteamericano y Femenino de la marca de desarrollo NXT. Ya en el roster principal, conquistó el Campeonato Mundial Femenino, título que mantiene por 156 días y contando.

No sólo eso. Durante su estadía en WWE, la sanfernandina también conquistó el Campeonato Femenino Crown Jewel. Pero lo más importante, es la primera mujer chilena, sudamericana y latinoamericana en ser campeona de la mayor compañía de lucha libre.

¿Cuándo será el magno evento de WWE?

La edición número 42 de Wrestlemania, que tendrá a Stephanie Vaquer como protagonista, se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril, en el Estadio Allegiant de Las Vegas. Todavía no se confirma en qué día peleará nuestra compatriota.

