Este lunes 16 de febrero se celebró la más reciente edición de Monday Night RAW, la marca roja de la WWE, que dejó uno de los segmentos más comentados de la semana. La actual campeona Mundial Femenina, Stephanie Vaquer, protagonizó un intenso careo con Liv Morgan, quien estaba acompañada por Dominik Mysterio.

Fue en medio de este cruce verbal donde ‘La Primera’ defendió su trayectoria y cuestionó el discurso de “trabajo duro” de la estadounidense. En ese momento lanzó una frase que generó gran repercusión incluso en su país natal: “Yo nací en Chile, un país donde no existe la lucha libre…” , señaló.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente generó debate entre fanáticos y exponentes nacionales del wrestling.

Stephanie Vaquer se disculpa con la industria del wrestling en Chile

La propia campeona utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar sus palabras horas después del termino del programa: “Hoy cometí un error al decir ‘en Chile la lucha libre no existe’. Sí existe, y tenemos excelentes exponentes y muchísimo talento” , escribió en primer lugar en un extenso comunicado publicado en sus historias.

Vaquer, en tanto, justificó sus palabras señalando que su intención era referirse al contexto que vivía ella cuando decidió migrar al exterior: “Lo que quise decir es que no existía en el momento en que emigré de mi país; en ese entonces la lucha libre profesional no estaba desarrollada en Chile. Fue un error de palabras en televisión en vivo” , indicó.

Finalmente, la luchadora nacional cerró su mensaje con un gesto hacia la escena local, agregando: “Ofrezco una gran disculpa y envío un abrazo gigante a todos los luchadores chilenos que, con esfuerzo y dedicación, han hecho que hoy la lucha libre en Chile sea una realidad. Mis respetos y sinceras disculpas” .

