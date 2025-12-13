Stephanie Vaquer es, sin duda, una de las chilenas más importantes en la actualidad. La luchadora oriunda de San Fernando es uno de los rostros principales de la lucha libre profesional en Estados Unidos, compitiendo a gran nivel en la WWE y siendo la actual Campeona Mundial Femenina de la empresa.

A pesar de este increíble presente, la deportista, apodada “La Primera”, no olvida sus raíces y ha estado presente en varios momentos importantes en nuestro país; el último fue durante la Teletón.

Por ello, no sorprende que la chilena esté al tanto del acontecer nacional. Justamente en la previa de la segunda vuelta presidencial, publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales que despertó diversas teorías.

El mensaje de Stephanie Vaquer de cara a la segunda vuelta presidencial

Este viernes, a solo dos días de celebrarse la segunda vuelta presidencial, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast buscarán ser el próximo presidente del país, Stephanie Vaquer compartió una historia en su cuenta de Instagram (@Stephanie.vaquer) que causó bastante revuelo entre los usuarios de redes sociales.

Este se trataba de una reflexión sobre las consecuencias que les traía a los insectos, el votar por “odio”, votar nulo e incluso el no votar.

La campeona mundial de WWE compartió el siguiente mensaje:

“La cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Murieron todos. Incluso el grillo que votó nulo y la mosca que no fue a votar.”

Si bien la publicación de la campeona chilena no mostraba una inclinación clara hacia una alternativa, los usuarios de otras redes sociales, como X, compartieron el mensaje de la chilena y comenzaron a lanzar sus teorías en torno al posteo de “La Primera”, considerándolo como un ‘guiño’ implícito a una de las candidaturas.

El posteo de Stephanie Vaquer previo a las Elecciones en Chile