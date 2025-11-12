¡Histórico! Stephanie Vaquer y otras dos chilenas entre las mejores del mundo en prestigioso ranking

El auge que vive la lucha libre a nivel mundial también se refleja en el interés local por esta disciplina. Cada año crece el número de eventos en Chile, y los y las luchadoras nacionales ganan más reconocimiento tanto dentro como fuera del país.

La gran representante de esto es, sin duda, Stephanie Vaquer. “La Primera” está brillando en la WWE, donde actualmente es campeona mundial femenina de la empresa más importante del mundo en este deporte. Su gran actuación le permitió ingresar a un destacado ranking internacional.

En las últimas horas, se dio a conocer la lista con las 250 mejores luchadoras del mundo , elaborada por la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated (PWI). En ella, la sanfernandina aparece en el puesto número 5 , solo detrás de grandes superestrellas como Mercedes Moné, Toni Storm, Saya Kamitani y Tiffany Stratton.

ver también ¿Rival para WWE? Confirman transmisión de importante empresa de lucha libre para Chile

Pero esa no es la única buena noticia, ya que, por primera vez en la historia, tres chilenas figuran en este reconocido listado.

Stephanie Vaquer fue elegida como la 5° mejor luchadora del mundo este 2025, según PWI.

Tres chilenas entre las mejores luchadoras del mundo

Vaquer es la mejor ubicada de ellas, quedándose como dijimos anteriormente, con el quinto lugar tras una temporada 2024-2025 brillante, en la que consolidó una carrera de años levantando cuatro títulos en la WWE: el Campeonato Mundial Femenino, el Campeonato Femenino Crown Jewel, y dos de la marca NXT, donde fue Campeona Femenina y Campeona Norteamericana Femenina.

Publicidad

Publicidad

Junto a ella destaca La Catalina, también ex WWE, quien visitó hace algunas semanas los estudios de RedGol. Actualmente, brilla en México como una de las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y ha tenido apariciones en All Elite Wrestling y otras promociones independientes, lo que le permitió alcanzar el puesto 82 del ranking.

Finalmente, la gran sorpresa fue Javistar, actual campeona femenina de Xplosión Lucha Libre, quien aparece en el puesto 165 del listado, completando así una histórica presencia chilena entre las mejores del mundo.

Publicidad

Publicidad

La sorpresa chilena del listado fue JaviStar, número 165 del ranking de PWI. (Foto: Instagram @javistarpro)

Top 10 del ranking PWI y las chilenas