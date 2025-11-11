El mercado de fichajes de Universidad de Chile se está encendiendo de forma anticipada, mucho antes de terminar la temporada de la Liga de Primera 2025, con los azules buscando la clasificación a la Copa Libertadores.

Esto, porque ya han comenzado a sonar nombres para arribar al equipo que, supuestamente, seguirá al mando del técnico Gustavo Álvarez para el próximo año.

Es así como Felipe Mora y Juan Martín Lucero lideran las fumatas azules en donde los hinchas ya se han manifestado, pero faltaba un nombre para potenciar la última zona.

Es porque un histórico propone el nombre de un titular de River Plate para que venga a la U y le de un impulso de categoría a la última línea de los azules: Paulo Díaz.

Paulo Díaz fue titular en el último Superclásico de River vs Boca jugado el último fin de semana en Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

ver también Más de 407 mil visualizaciones: habla el hincha de Boca Juniors que se burló de Paulo Díaz y todo River Plate

¿Paulo Díaz como refuerzo de U de Chile?

Fue Cristián Castañeda, quien en conversación con el medio Bolavip Chile, quien planteó la idea de poder traer de regreso al país a Paulo Díaz, cuando en Argentina le buscan la salida de River Plate.

Publicidad

Publicidad

“La U necesita un central que le de categoría a la última línea, a mi me gusta Paulo Díaz, tiene más de 30, es un chico que andaría bien y te aseguro que le serviría mucho a él vestir la camiseta de la U“, explicó el campeón con la U.

En ese sentido, sabe que es muy complicado que se puede dar la opción, pero asegura que ese es el nivel de jugadores que tiene que buscar la U para poder competir de manera internacional.

“De repente juega sobrado, pero es su manera, y estoy convencido que la rompe acá”, explicó.